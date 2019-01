Pallacanestro Frata Nardò illusoria, Pescara rimonta e si impone al Pala “Andrea Pasca”

Seconda sconfitta consecutiva per la Frata “Andrea Pasca” Nardò. Dopo il rotondo ko di Senigallia, i granata cadono tra le mura amiche per mano dell’Amatori Pescara, seconda della classe, che porta a casa i due punti imponendosi per 57-68 al termine di un match per lunghi tratti dall’esito incerto.

Gli uomini di coach Quarta evidenziano combattività e ordine in difesa che costringe gli abruzzesi a mettere a referto solo 33 punti nei primi due quarti: dopo i primi 20′ il Toro è avanti di cinque lunghezze. È Provenzano a realizzare la tripla sulla sirena per il 38-33, la guardia di Matino trascina i suoi assieme a Bonfiglio con percentuali maestose da oltre l’arco. Sulla sponda pescarese è Capitanelli a tenere a galla i suoi, non senza sofferenza dal pitturato.

Il rientro dopo l’intervallo è però opaco per la Frata Nardò: il break dell’Amatori Pescara è di +13 per un 12-25 col quale si conclude il terzo quarto, vero e proprio ago della bilancia del match. Salgono in cattedra Leonzio, l’ex Potì e Serafini – fino a quel momento tutti e tre poco brillanti – e si prendono la responsabilità in fase offensiva, proiettando gli ospiti al 50-58 dopo 30′. Squadre stanche e percentuali in calo nell’ultimo quarto: 7-10 il parziale in favore degli uomini di coach Rajola e Pescara che gestisce senza troppi patemi nel finale. La Frata Nardò accorcia ma, una volta giunta al -5, fatica a piazzare l’affondo potenzialmente decisivo per la rimonta.

La spuntano gli abruzzesi, dunque, al Pala “Andrea Pasca”: per il Toro è la seconda sconfitta consecutiva, la quarta tra le mura amiche in questo campionato. Ancora a secco nel 2019 Drigo e compagni ed ora all’orizzonte due match durissimi: la trasferta di Civitanova Marche (team quinto in classifica con quattro punti in più dei granata) e poi il turno interno contro l’imbattuta capolista San Severo.

Tabellino

Frata Nardò – Unibasket Amatori Pescara 57-68 (15-15, 23-18, 12-25, 7-10)

Frata Nardò: Bonfiglio 15 (0/4, 3/5), Provenzano 13 (2/3, 3/3), Drigo 10 (3/8, 1/5), Zampolli 7 (3/7, 0/5), Banach 6 (3/6, 0/0), Mastrangelo 3 (0/2, 1/2), Razzi 3 (0/0, 1/2), Visentin 0 (0/4, 0/0), Ingrosso 0 (0/2, 0/1), Scardino 0 (0/0, 0/0), Mijatovic 0 (0/0, 0/0), Thirtinsky 0 (0/0, 0/0). Coach: G. Quarta.

Unibasket Amatori Pescara: Micevic 12 (4/6, 1/3), Serafini 12 (6/7, 0/1), Leonzio 11 (2/4, 1/5), Potì 10 (2/4, 2/6), Caverni 10 (2/3, 2/5), Capitanelli 7 (2/6, 1/3), Carpanzano 6 (3/5, 0/1), D’Eustachio 0 (0/0, 0/0), Fasciocco 0 (0/0, 0/0), Di Donato 0 (0/0, 0/0). Coach: S. Rajola.