Momento nero per la Frata Nardò: al Pala “Andrea Pasca” passa anche Fabriano

Momento nero per la Frata Nardò di coach Gianluca Quarta che nell’anticipo dell’ottava giornata di Serie B cede al cospetto della Janus Fabriano per 69-76. In un Pala “Andrea Pasca” tutto esaurito i presupposti iniziali parevano ben altri: scende in campo un ottimo Toro che in avvio piazza il break, poi la grinta della Janus che rimonta sino al 23-18 di fine primo quarto.

Copia-incolla il parziale dei secondi 10’ di gioco, 18-23, ma a favore degli ospiti. Paparella orchestra, Thiam fa suo il pitturato quando, nel frattempo, coach Fantozzi getta nella mischia Nicolò Gatti, autentico man of the match con 32 punti in 32′ (8/17 da due e 5/19 da tre), gelando il Pala “Andrea Pasca” in più occasioni con canestri in condizioni precarie o da distanze siderali.

All’intervallo si va negli spogliatoi sul 41 pari. Poi due parziali, entrambi a favore della Janus Fabriano. La Frata Nardò tiene botta sino ai minuti finali, ma poi crolla sotto i colpi di un Gatti sempre sugli scudi. Il calo verticale nel momento decisivo permette a Fabriano di rosicchiare punti dalla lunetta, Bonfiglio prova ad accorciare dai 6.75 facendo scattare in piedi il pubblico granata, ma non basterà.

Ancora una volta violato il parquet amico. Il Toro non riesce a difendere il proprio fortino (sin qui un successo con Civitanova e due sconfitte, Corato e, appunto, Fabriano). Ora si cerca la classica luce in fondo al tunnel: domenica 4 novembre alle ore 18 nuovo appuntamento al Pala “Andrea Pasca”. Nardò ospiterà l’attrezzata Teate Chieti di coach Sorgentone, una squadra costruita per navigare ai piani alti nonostante qualche passaggio a vuoto di inizio stagione. Una gara dai due punti d’oro.

Tabellino

Frata Nardò – Ristopro Fabriano 69-76 (23-18, 18-23, 14-19, 14-16)

Frata Nardò: Drigo 17 (5/9, 1/5), Visentin 16 (7/10, 0/0), Zampolli 12 (3/6, 1/6), Bonfiglio 10 (0/4, 3/8), Ingrosso 10 (2/4, 1/6), Banach 2 (1/2, 0/0), Dell’Anna 2 (1/2, 0/0), Razzi 0 (0/0, 0/1), Provenzano 0 (0/0, 0/0), Scardino 0 (0/0, 0/0), Mijatovic 0 (0/0, 0/0), Thirtinsky 0 (0/0, 0/0)

Ristopro Fabriano: Gatti 32 (8/17, 5/10), Thiam 14 (7/10, 0/0), Paparella 13 (1/4, 3/4), Dri 6 (1/2, 0/5), Cimarelli 4 (1/2, 0/1), Morgillo 4 (1/3, 0/0), Boffelli 3 (0/0, 1/3), Monacelli 0 (0/0, 0/0), Bordi 0 (0/0, 0/0), Donati 0 (0/0, 0/0), Mencherini 0 (0/0, 0/0).