I sorrisi, gli abbracci, la bolgia granata, una prestazione maiuscola. La Frata Nardò reagisce, tira fuori l’orgoglio e, dopo quattro sconfitte consecutive, piega Teate Chieti per 80-70 in un Pala “Andrea Pasca” esaurito in ogni ordine di posto.

Primo quarto di fuoco che segna 24-23 sulla prima sirena, con Di Emidio on fire dal perimetro lungo ed una Frata che lotta e combatte per tenere le bocche da fuoco teatine. Poi il leggero strappo e la vittoria che non sembra più solo un miracolo, ma assume contorni molto più simili alla realtà. Un ispirato Bonfiglio (27 punti) realizza da ogni dove, Visentin (10) e Drigo (21) lo seguono a ruota. Sarà basket-champagne al Pala “Andrea Pasca”: 41-35 all’intervallo lungo.

Al rientro Chieti lotta con Di Emidio (21) e Ponziani (14) che tengono a galla gli abruzzesi, ma la Frata Nardò può contare anche sulla spinta dei tifosi. A sirena spiegata, dopo lo show offensivo di Bonfiglio e le fondamentali giocate di Drigo e compagni, il tabellone segna80-70. Il Toro è tornato a lottare, a vincere e lo ha fatto nella sua arena.

Ora una lunga pausa. Salta, infatti, il match dell’11 novembre contro Virtus Lamezia a causa del ritiro dei calabresi a campionato in corso; mentre la gara del 18 novembre contro Janus Fabriano è stata anticipata (lo scorso 1 novembre) per permettere a coach Quartadi prender parte agli impegni con la maglia della Nazionale italiana femminile. Prossima uscita, dunque, il 25 novembre alle ore 18 aCatanzaro, reduce dalla sconfitta per 75-69 in quel di Fabriano.

Tabellino

Frata Nardò – Europa Ovini Chieti 80-70 (24-23, 17-12, 22-21, 17-14)

Frata Nardò: Bonfiglio 27 (5/9, 5/13), Drigo 21 (6/10, 2/7), Zampolli 10 (1/5, 2/5), Visentin 10 (3/10, 0/0), Ingrosso 7 (1/4, 1/5), Razzi 3 (0/1, 1/1), Banach 2 (1/2, 0/0), M. Dell’Anna 0 (0/1, 0/1), D. Dell’Anna 0 (0/1, 0/0), Scardino 0 (0/0, 0/0), Mijatovic 0 (0/0, 0/0), Thirtinsky 0 (0/0, 0/0). Coach: Quarta.

Europa Ovini Chieti: Di Emidio 21 (0/4, 6/11), Ponziani 14 (6/10, 0/0), Staffieri 8 (1/2, 2/4), Milojevic 8 (4/5, 0/0), Rotondo 6 (3/7, 0/0), Di Carmine 5 (2/4, 0/2), Meluzzi 5 (2/3, 0/5), Gialloreto 3 (0/0, 1/3), Gueye 0 (0/0, 0/4), Pappalardo 0 (0/0, 0/0), Cocco 0 (0/0, 0/0). Coach: Sorgentone.