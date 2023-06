Il grande Beach Volley va in scena a San Cataldo, al via il “Futures Beach Pro”

Avrà inizio domani, sulla spiaggia di San Cataldo, il lungo week end del grande Beach Volley internazionale che torna nel Salento dopo l’edizione 2022.

Dall’8 all’11 giugno atleti provenienti da tutto il mondo si contenderanno la Tappa del “Futures Beach Pro” di Lecce, organizzata dal Comune, in collaborazione col CT Fipav Lecce, col prezioso supporto della Regione Puglia e Puglia Promozione e ai tanti partner che hanno deciso di affiancare la tappa salentina.

16 squadre 4 pool per genere, che si affronteranno nella Beach Arena per un totale di 56 match. Le liste d’ingresso della tappa salentina, che si giocherà sulla sabbia da domani a domenica, vede 62 coppie in partenza, per un totale di 124 atleti iscritti.

La formula prevede 16 coppie nel main draw, di cui 12 ne fanno già parte per ranking, altre quattro arriveranno dalle qualifiche. Le gare saranno trasmesse in diretta sul canale youtube Beach Volleyball World.

Sarà una tappa molto partecipata con 34 coppie maschili e 28 femminili, con un’importante rappresentanza italiana,.

Il Beach Pro Tour, dal 2022, prevede un circuito suddiviso su tre diversi livelli: Elite 16, Challenge e Futures ai quali parteciperanno i migliori atleti al mondo in base alla propria posizione nel ranking mondiale. Atto conclusivo del circuito internazionale saranno le Finals in programma al termine della stagione.

Tutte le info sul torneo, i risultati, le classifiche, saranno disponibili collegandosi al sito dedicato