La Lupiae Team Salento regge per due periodi, poi cede alla Lazio.

Sconfitta di 13 punti per una buona Lupiae Team Salento, che al cospetto della più quotata formazione capitolina (vi sono ragazzi della Lazio che giocano anche in serie A ndr), regge molto bene nei primi due periodi di gioco, dove si trova più volte in vantaggio nel punteggio, per poi calare nel corso della terza frazione.

Gli uomini di coach Calò non riescono a ricucire il gap nell’ultima parte di match, nonostante più uomini in doppia cifra ed il positivo Wilber Montano Caicedo, top scorer della squadra, con 19 punti.

Il successo va quindi alla Lazio mentre la Lupiae aspetta il nuovo anno per ritornare a fare punti, cominciando ad affrontare le trasferte di un girone assai competitivo. A fine gara, comunque soddisfatti sia Antonio Di Blasio che Andrea Calò.

Cosi Di Blasio : “Abbiamo giocato bene, tenendo testa ad una squadra forte, con diversi giocatori che fanno esperienza anche in serie A”.

Così Andrea Calò : “Non siamo riusciti a tenere la stessa intensità e lo stesso ritmo per tutta la partita, ma non posso che essere soddisfatto per i primi due quarti e per aver tenuto testa e messo in difficoltà fino alla fine una delle principali candidate al successo finale. Godiamoci le festività, tanti auguri a tutti ed appuntamento al nuovo anno!”

Tabellini

Lupiae Team Salento: Di Blasio 6, Latagliata, Longo 17, Stella 4, Carichino 4, Calò 11, Coi, Caicedo Montano 19, Bozzicolonna, Guarascio. All. Calò.

S.S. Lazio: Pellegrini 22, Chakir 18, De Velis, Saba 2, Paggi, Valentini 8, Donatore 12, Garabello, Stupenengo 12. All. Paggi.