Per la Motorsport Scorrano, un’estate ricca di successi

È stata un’estate piena di successi per piloti targati Motorsport Scorrano impegnati in più discipline: Slalom, Formula Challenge, Rally, velocità in salita e kart.

Domenica 10 settembre, in provincia di Foggia, si è svolto lo Slalom di Monte Sant’Angelo, sulla suggestiva salita “Macchia-Monte Sant’Angelo”, lungo un percorso di 3.600 metri, i portacolori della scuderia hanno ottenuto tutti il primo posto di classe: Casto Francesco di Casarano su Peugeot 106 s16 – 1° di classe A1600, Losito Emanuele di Squinzano su Peugeot 106 s16 – 1° di classe RS1.6plus e primo di gruppo Rsplus, Vitali Donato di Casarano su Peugeot 106 s16 – 1° di classe N1600 e Renna Luigi di Brindisi su Fiat 500 – 1°di classe Bicilindriche 700 gr5. Tutte queste vetture sono preparate da Figliolia Motors di Fisciano (SA) .

Sempre questa domenica in provincia di Pavia a Rivazzano Terme il pilota Daniele Albahari di Gallipoli ha partecipato al “Hills Race – Drag Race”, gara di accelerazione , conquistando il 2° posto di classe con la sua Dodge Coronet 451 stoker preparata da “Street Outlaws”

Il 3 settembre in provincia di Taranto al Formula Challenge – Mare e Motori, prova valida per il campionato italiano. ancora successi di classe per il piloti del sodalizio con vittoria della coppa di Scuderia: 10° assoluto e 2° di classe Mellacca Pierluigi di Cutrofiano su Kart Cross, 3° di classe per Polimeno Enzo di Scorrano su Kart Cross Camotos, 1° di classe per Casto Francesco su Peugeot 106 A1600, 1° di classe per Losito Emanuele su Peugeot 106 RS 1.6 Plus e 1° di classe per Renna Luigi su Fiat 500 bicilindriche 700 gr.5

Il 19 agosto 2023 in provincia di Cosenza a Luzzi nella Cronoscalata Luzzi-Sambucina nella sezione autostoriche il pilota Michele Martinelli, di Specchia Preite LE, ha conquistato il 2° posto di classe TC1150 e il 3° di gruppo.

Il 30 luglio a Roma nel Rally Roma Capitale il giovane Antonio Santo in coppia con Giuseppe Corina su Suzuki Swift 1600, alla prima esperienza fuori dalla provincia di Lecce, hanno conquistato il primo posto di classe Rs 1600.

Da segnalare, infine, il debutto assoluto come pilota per il giovanissimo Mattia Brogna (9 anni) di Gagliano del Capo, figlio del pilota Francesco. Mattia ha vestito i panni di pilota in occasione della gara di kart regionale svoltasi sul Kartodromo della Murgia, domenica 10 settembre, Mattia si è battuto alla grande nella classe mini (sotto i 10anni) ottenendo un ottimo terzo posto di categoria.