Bper Beach Volley Italia Tour, A San Cataldo vincono i gemelli Ingrosso 

Si dice “nemo profeta in patria”. Un detto che vale per molti, ma non per tutti. Nella quarta tappa del Bper Beach Volley Italia Tour, andata in scena lo scorso fine settimana sul lungomare da Verrazzano a San Cataldo, nel cuore del Salento, a vincere nel tabellone maschile è stata la coppia pugliese Matteo e Paolo Ingrosso. Ragazzi che hanno nel dna la sabbia e il beach volley. Protagonisti negli anni addietro di tanti tappe nazionali e internazionali e per qualche anno lontani dai riflettori si sono riaffermati grazie al tour italiano targato Aibvc, sotto l’egida Asi.

Un bel vedere per i tanti appassionati di questa disciplina, una coppia ritrovata. Per i due gemelli, natavi in Brasile, ma cresciuti a Leverano, ecco la vittoria in finale su Roberto Conci ed Elia Pais per 2-0 (21-16, 21-15). Al terzo posto si sono piazzati Alessandro Lascari e Marco Tascone dopo un match combattuto e vinto per 2-0 (21-19, 21-18) su Matteo Bartoli e Dimitri Tamburini.