Il salentino Giorgio Raganato Campione Italiano di kickboxing

La Furious Team di Copertino, guidata dal Maestro Antonio Cecere, ha conquistato con Giorgio Raganato il titolo di campione Italiano di kickboxing nella specialità “Kick-light”, categoria BMN -52 kg Old Cadetti.

Il campionato italiano “cadetti” e “giovani speranze” si è disputato a Jesolo dal 24 al 27 aprile e ha visto la partecipazione di ben 770 atleti provenienti da tutta Italia. Giorgio è riuscito a trionfare nella sua categoria, tra ben 13 atleti, ed a vincere il titolo di campione italiano nell’unica federazione italiana di Kickboxing riconosciuta dal Coni, la Federkombat.

“Sono orgoglioso e soddisfatto del lavoro svolto in questi mesi” – ha dichiarato il Maestro Antonio Cecere. Eravamo consapevoli del fatto che competere in questo circuito a livello nazionale non sarebbe stato semplice, ma devo dire che Giorgio è riuscito a portare a casa il titolo con astuzia e superbia. Sono fiero di lui: è entrato in palestra che aveva poco più di otto anni e ora finalmente attraverso l’allenamento e l’impegno si vedono i risultati. Vorrei anche ringraziare tutto lo straordinario gruppo della Furious Team, che ha contribuito a far coronare questo sogno. Sono orgoglioso dei miei ragazzi che sono sempre pronti a sostenersi a vicenda creando una vera squadra ed è un aspetto fondamentale per la loro crescita sia personale che collettiva. Ora abbiamo altri obbiettivi da raggiungere – conclude – ovvero il Campionato Italiano Junior e Senior a fine maggio, sempre qui a Jesolo. Non mi resta che dire: forza Furious Team!”.