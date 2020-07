A Nardò si torna a sfrecciare con il “Go kart sotto le stelle”

Sulla scorta del successo della doppia edizione del 2019, il “Go kart sotto le stelle” si appresta a regalare una nuova scarica di adrenalina agli appassionati.

L’appuntamento su quattro ruote, una gara sui kart dedicata a piloti di livello amatoriale, si svolgerà a Nardò presso il Gioppo Park, sulla provinciale Gallipoli-Avetrana (Strada Tarantina), il prossimo mercoledì 5 agosto alle ore 19:00.

I kart sui quali i piloti correranno sono stati oggetto, come di consueto, di tutte le revisioni del caso da parte dello staff del Gioppo Kart e dispongono di motore Honda a quattro tempi con 250 di cilindrata e cambio automatico. I vincitori delle passate edizioni sono il neretino Giammarco Vinaccia e il galatonese Alessandro Maggiore.

“Non vediamo l’ora che arrivi il giorno della gara – affermano gli organizzatori Luca e Alessandro Caputo – perché come l’anno scorso sarà il divertimento l’unico vero vincitore. Stiamo ricevendo in questi giorni numerose richieste da ogni angolo del Salento e ciò non può che farci piacere. Sarà una gara all’insegna della velocità ma anche e soprattutto della sicurezza”.

L’evento è organizzato in collaborazione con il consigliere comunale delegato allo sport Antonio Tondo e con il presidente della consulta dello sport Tony De Paola.

Per info e prenotazioni sul “Go kart sotto le stelle”: 351/0016610.

Per tutti gli aggiornamenti sono attivi i canali social: Facebook e Instagram.