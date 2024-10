Grande successo a Otranto per l’evento “Hydrofly World Championship 2024”

Grande successo per l’evento mondiale “Hydrofly World Championship 2024” che nel fine settimana ha visto 17 atleti, 11 uomini e 6 donne, contendersi nelle acque del Salento il titolo mondiale della più spettacolare disciplina della motonautica internazionale.

A posizionarti in cima alla classifica femminile la francese Oceane Corbet che ha vinto la competizione raggiungendo il primo posto. Secondo posto per l’atleta russa Mirella Kalashnikova mentre il terzo posto se lo è aggiudicato Clara Muñoz dalla Spagna.

L’italiana Carlotta Infussi si è classificata al quarto posto, dietro di lei la francese Dilcia Briole e la russa Elizaveta Davydova.

Nella classifica maschile il titolo di campione va al polacco Tomasz Kubik, seguito dal russo vice campione mondiale Sergey Filippov e dal coreano Yoon Lee Sak che ritroviamo al terzo posto. Dal quarto all’undicesimo posto la classifica stilata da una giuria di esperti vede Jorge Encabo, Mattia Lancia, Alberto Leceta, Carlos Gonzalez, Hubert Lageder, Mattia Sanguigni, Davide Pontecorvo e Luca Nardone.

A premiare le donne è stato il Presidente del Coni Puglia Angelo Giliberto, mentre il sindaco di Otranto Francesco Bruni ha premiato gli uomini.

La competizione mondiale si è disputata per la prima volta in Italia e nel Salento, ed è stata organizzata da Dinamica Asd con il sostegno della Regione Puglia, il patrocinio della Provincia di Lecce e del Comune di Otranto, ed in collaborazione con la Federazione Italiana Motonautica e l’Unione Internazionale Motonautica.

L’evento è stato dedicato a David Soldato, rider di Atlanta, una leggenda dell’Hydrofly tragicamente scomparso il 27 agosto scorso e molto amato da tutti i suoi colleghi.