A Otranto l’unica tappa in Italia dell’Hydrofly World Championship

Si svolgerà a Otranto dal 27 al 29 settembre prossimi, unica tappa in Italia, l’Hydrofly World Championship

Il prestigioso evento sportivo è organizzato dalla Asd Dinamica, in collaborazione con la Federazione Italiana Motonautica, con il sostegno dell’Assessorato allo Sport per Tutti della Regione Puglia, e gode del patrocinio della Provincia di Lecce e del Comune di Otranto. La manifestazione sostiene, inoltre, la campagna di comunicazione “Allenati contro la violenza”

L’Hidrofly, conosciuto anche come Flyboard, è la nuova disciplina acrobatico-sportiva che sta spopolando in tutto il mondo e che negli ultimi anni è divenuto un vero e proprio sport con numerose competizioni internazionali. Si tratta di una attività acquatica che permette di utilizzare la propulsione prodotta da una moto d’acqua in combinazione con un apparato jet, il flyboard, da cui prende il nome lo sport stesso, che è una tavola che permette di alzarsi in aria, collegata da un tubo in grado di fornire la pressione necessaria al sostenimento idrodinamico, su cui sono fissate delle scarpette da wake board che, calzate dall’utilizzatore, gli permettono di volare sopra l’acqua ed immergersi, esibendosi in figure acrobatiche in condizioni di sicurezza.

Inoltre si svolgerà a Santa Cesarea Terme, la tappa del campionato italiano di moto d’acqua, in programma dal 6 all’8 settembre, e la tappa del campionato italiano italiano match race ragazzi (12-18 anni) con gommoni, prevista ad Otranto il 28 e 29 settembre.