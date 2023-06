International Beach Soccer, nella tappa di San Cataldo vince il Brasile

Si è conclusa con la vittoria del Brasile sull’Italia la prima tappa del campionato internazionale di Beach Soccer, ospitata nella Beach Arena di San Cataldo il 2 e 3 giugno scorsi. Terza si è classificata la Francia che ha avuto la meglio sull’Argentina.

Per il secondo anno consecutivo, la marina leccese entra nel circuito del Beach Soccer, un’importante manifestazione sportiva organizzata da Italia Beach Soccer, di cui è responsabile Maurizio Iorio, che sarà trasmessa a metà giugno su Sky Sport.

A sfidarsi una selezione di giocatori di Italia, Brasile, Argentina e Francia. Fra gli italiani: Angelo Di Livio, Max Tonetto, Antonio Chimenti, David Di Michele e Gennaro Del Vecchio. Sabato mattina si è svolto un match speciale che ha visto in campo le All Stars del Lecce Calcio, fra le quali Giacomazzi, Jeda e Chevanton, quest’ultimo protagonista ai rigori che hanno decretato la vittoria della compagine in maglia bianca.

La tappa leccese dell’International Beach Soccer Tour è stata promossa dal Comune di Lecce con il sostegno di Pugliapromozione.

«Sono stati due giorni di grande sport e divertimento – ha dichiarato l’assessore allo Sport Paolo Foresio – che confermano come gli appuntamenti sportivi siano uno strumento vincente di richiamo per le nostre marine. Entrambe le giornate hanno avuto una bella cornice di pubblico che si è dimostrato come sempre partecipe, accogliente e caloroso. Ringrazio la Regione Puglia e Puglia Promozione per il sostegno, gli uffici del Comune coinvolti che si sono impegnati per fare in modo che tutto andasse bene, mister Iorio e Italia Beach Soccer e poi Protezione Civile, Forze dell’Ordine, tutto lo staff straordinario che ci ha dato un’indispensabile mano, i Lesionati per l’animazione, i ristoratori di San Cataldo che hanno scelto di stare al nostro fianco in quest’avventura: Il Corto, Maremosso, Porto Adriano, Lido Ponticello, Makossa e La Terrazza. Grazie di cuore a loro e ai partner locali, Alma Roma, Linkem Onde & Linee. e quelli nazionali, con Sky Sport che riprende tutto il torneo. Era una scommessa anticipare la tappa all’inizio di giugno ma adesso, a mente fredda, possiamo dire che è stata vincente. Appuntamento da giovedì a domenica sempre nella nostra Beach Arena di fronte al Molo di Adriano con la tappa del circuito mondiale di Beach Volley».