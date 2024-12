“Primo Italy South Cup”, la pesistica che conta va in scena a San Cesario

Distensione su panca e stacco da terra saranno le discipline che vedranno sfidarsi sabato e domenica, atleti provenienti da tutto il Sud Italia a San Cesario di Lecce, presso la palestra Evo’ Real Fitness organizzatrice del, evento finanziato con il contributo dell’Assessorato allo sport della Regione Puglia con l’avviso ES 2024.

Sotto l’occhio vigile della terna arbitrale Endas guidata da Piero Lapomarda, Cosimo e Luigi Orlando, figure di riferimento del powerlifting pugliese, si sfideranno atleti di caratura internazionale quali Andrea Piccione della Shark di Nardo’ che partirà da 210 kg per incrementare il suo personale record.

Da evidenziare la presenza del settore parapowerlifting che vedrà in gara tantissimi nuovi atleti paralimpici; tra i presenti, focus sui salentini, Gabriele Carichino, Alessandro Pandelli, Sara Zollino e Abdoulaye Magassuba che fanno già ben sperare per la loro qualificazione ai campionati italiani di aprile 2025.

“Siamo fieri di portare più di cento atleti a gareggiare a San Cesario di Lecce” dice Mauro Liaci, presidente della Evo’, “da anni siamo punto di riferimento in provincia di Lecce per il powerlifting con i nostri tecnici Giorgio Delle Donne e Matteo Macchia e siamo fiduciosi anche sugli ottimi risultati che porteremo a casa con i nostri atleti in gara. Grazie poi alla nostra nutrizionista affronteremo durante la manifestazione l’argomento della prevenzione all’obesità in età evolutiva che abbiamo deciso di approfondire già da tempo”.

Alla manifestazione di pesistica si affiancheranno le esibizioni di arti marziali del maestro Giuseppe Barriera e del maestro Armando Milo che avranno modo di mostrare alcune pratiche di autodifesa nell’ottica del progetto “Allenati contro la violenza”, campagna promossa dalla Regione Puglia e dal centro Antiviolenza “Renata Fonte” di Lecce, per mettere in luce quanto lo sport possa essere mezzo di sensibilizzazione sull’argomento.

A fare gli onori di casa sarà il sindaco di San Cesario di Lecce Giuseppe Distante insieme al delegato Coni Privinciale Luigi Renis e gli Assessori dei comuni limitrofi Riccardo Pellegrino per San Donato di Lecce e Valentina Mancarella per Lequile.