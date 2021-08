“La Stella dell’Esercito” 2021, a San Cataldo va in scena il Trofeo di Bocce su sabbia

Prenderà il via giovedì 19 agosto, con inizio alle ore 16.30, il I° Trofeo di Bocce su sabbia “La Stella dell’Esercito” 2021.

La competizione si svolgerà presso i campi di gioco del Lido Esercito.

Il torneo si svolgerà nei giorni 19, 20, 21, 22 agosto con fischio di inizio previsto per le ore 16:30 e si articolerà nelle seguenti categorie, per il maschile: A – Prime teste di serie, A1 – Seconde teste di serie, B e C; per il femminile: vi sarà un’unica categoria. Saranno composte più squadre, ognuna da 8 giocatori di cui 6 uomini e 2 donne. Ogni compagine sarà impegnata in 4 manche, di 3 gare ciascuna: tre maschili, una femminile.

I turni maschili si svolgeranno nei giorni 19, 21, 22 con il seguente ordine: Iª e IIª gara 2 terne, (le prime due gare si giocheranno in contemporanea), IIIª gara singolo giocata dalla prima testa di serie (capitano della squadra). La sfida femminile si svolgerà a coppia il giorno 20.

Le premiazioni avranno luogo domenica 22 agosto alle ore 18:30.

Per informazioni e iscrizioni 2021 potrà essere contattato il Comitato di Bocce del Lido Esercito al numero 328.7459196.