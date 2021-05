Lecce e Firenze scelte come sedi delle finali dei Playoff per la promozione in Serie A di basket in carrozzina

La Fipic, Federazione Italiana di Pallacanestro in Carrozzina, in vista dell’ultimo traguardo sportivo stagionale ha designato Lecce e Firenze come città in cui si svolgeranno le finali per l’assegnazione dei due posti in palio per in Serie A.

Le sei migliori squadre della stagione, che usciranno fuori dalle sfide ad eliminazione diretta del tabellone playoff, si divideranno in due gironi, composti entrambi da tre compagini, in cui chi vincerà il raggruppamento sarà promosso nella massima serie del wheelchair basketball italiano.

“Per noi – afferma Simone Spedicato presidente-giocatore della Lupiae Team Salento – ricevere l’incarico da parte della Fipic di organizzare questo importante evento sportivo nazionale è un motivo di orgoglio oltre che una grande responsabilità.

Ognuno di noi – conclude – dagli atleti, allo staff tecnico, sino a giungere al settore comunicazione, farà il massimo al fine di dare, insieme al Comune di Lecce, lustro alla nostra città”.

Gare playoff 1 del 22 maggio

Lupiae Team Salento – HBari 2003

Giovani e Tenaci (Roma) – I Bradipi Circolo Dozza (Bologna)

Pdm Treviso – Vicenza Sanitaria Beni: 92-31 (giocata l’8 maggio)

(Le vincenti si ritroveranno nel concentramento di Lecce il 29/30 maggio)

Gare playoff 2 del 22 maggio

Varese Amca Elevatori – Pol. Nordest Castelvecchio (Gorizia)

Menarini Wheelchair Sport Firenze – Nipc Rieti

Crazy Ghost (Battipaglia) -Boys Taranto

(Le vincenti si ritroveranno nel concentramento di Firenze il 29/30 maggio)