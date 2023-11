Partito il conto alla rovescia per il “Fight Clubbing World Championship”, a Lecce si sfidano i campioni del combattimento

Ancora poco più di 24 ore e a Lecce prederà il via, la 32ª edizione del Fight Clubbing World Championship, il più grande evento di Sport da Combattimento d’Italia, che avrà luogo domani, sabato 18 novembre, presso il Pala Ventura, con diretta in mondovisione su Dazn.

Nel corso della serata, le grandi Star Internazionali del Ring si affronteranno per la conquista di un Titolo del Mondo di K-1, un Titolo del Mondo di Muay Thai e un Titolo Italiano di Pugilato.

L’evento, patrocinato dal Comune, dalla Regione Puglia, dalla Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Federkombat, dalla Federazione Pugilistica Italiana FPI e dall’Opes, vedrà tra i grandi atleti presenti in gara i leccesi e campioni del mondo Fabio Puce ed Enrico Pellegrino, gli ex campioni d’Italia Giuseppe Carafa e Pasquale di Silvio e, ancora, i campioni internazionali Yodpt, Lukasz Radosz, Cristian Milea, Vitalie Matei.

Oggi, presso l’Open Space di Palazzo Carafa, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’evento.

“Siamo pronti, siamo contenti, perché finalmente è arrivato questo prestigioso appuntamento”, ha affermato l’Assessore allo Sport del Comune Paolo Foresio.

“Domani si parte e mi preme ringraziare tutte le persone che hanno lavorato alla realizzazione dell’evento, agli appassionati e a chi verrà a trascorre questa due giorni qui a Lecce. Godiamoci questo fine settimana di sport.

“C’è stato tanto lavoro da fare, sia dal punto di vista organizzativo che tecnico, per gli atleti, organizzatori e tecnici di sala. Sono questi il nostro lavoro e la nostra vita”, sono state le parole dei fratelli Fabio e Gianluca Siciliani che, insieme ad Andrea Sagi.

“Per preparare questa manifestazione in casa, però, ci vuole quel quid in più per mostrare la nostra città ai massimi livelli.

Saranno presenti atleti di livello mondiale e la serata sarà certamente bellissima, e tra loro ci saranno anche le nostre giovanissime leve salentine, che si affacceranno al circuito internazionale. Noi lavoriamo tutti insieme, campioni e giovani promesse e mana mano calchiamo i ring più importanti del mondo”.