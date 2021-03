Il Coni Lecce ha un nuovo Delegato, nominato Luigi Renis

Il Coni di Lecce ha un nuovo delegato. Si tratta di Luigi Renis, nominato nei giorni scorsi dal presidente Angelo Giliberto, riconfermato alla guida del Coni Puglia il 13 marzo.

Cinquantotto anni, sposato con Monica Terlizzi, padre di Giovanni e Luigi Maria, Renis è da sempre nel mondo dello sport, dove ha percorso tutte le tappe. Ha iniziato, infatti, negli anni 80 come atleta, facendo parte della rappresentativa nazionale di sci della III Regione Aerea. Ha avuto il privilegio di essere tedoforo, portando in giro per l’Europa la Fiaccola di Lolek, iniziativa a cura del Vicariato di Roma per la Beatificazione di Giovanni Paolo II.

Dirigente del Gruppo Sportivo III Regione Aerea di Bari, ha fondato e presieduto l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Tre Casali”, tra le associazioni pugliesi con il maggior numero di tesserati. È stato consigliere provinciale e poi regionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera, fiduciario e coordinatore tecnico sportivo Comitato Olimpico Nazionale della provincia di Lecce.

“Sono fiero ed orgoglioso di poter rappresentare lo sport salentino, a cui spero di riuscire a dare un supporto reale”, ha dichiarato. “Purtroppo, la pandemia e le chiusure degli impianti ancora ci impediscono di far ripartire questo settore ma, una volta superata l’emergenza, spero di far sentire forte la voce del Coni, sul territorio. Negli ultimi anni, anche a causa della chiusura dei Comitati provinciali, l’Ente ha perso un po’ di autorevolezza ma con l’aiuto di tutti può tornare a ricoprire e svolgere il ruolo assegnato per Statuto, che lo vuole ‘autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell’individuo e parte integrante dell’educazione e della cultura nazionale’”

Luigi Renis è istruttore FIDAL, tecnico nazionale FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali), istruttore di ginnastica ASI/MSP, allenatore posturale Accademia Italiana Fitness. Ha inoltre conseguito il brevetto sportivo tedesco “Deutsche Sport Abzeichen” e il diploma di guida sportiva per cechi e ipovedenti.

Ha organizzato diversi convegni nelle scuole della provincia di Lecce, con medici e nutrizionisti, per promuovere l’abitudine del vivere sano tra docenti, alunni e loro genitori. Ha promosso e organizzato oltre 20 manifestazioni sportive di carattere provinciale, regionale e nazionale, tra le quali la nota mezza maratona nazionale “Corri a Lecce”, e la mezza maratona nazionale “21000 vigne del Negramaro”, a Leverano.

“Il mio primo impegno, non appena possibile, sarà incontrare i rappresentanti di Federazioni, Enti e Discipline per concordare insieme un intervento a favore di tutto il mondo sportivo: a partire da quello di base, per proseguire con il dilettantistico e finire all’agonismo. C’è bisogno di professionalità e di competenza, non di approssimazione”.

Stella di Bronzo al Merito Sportivo Coni nel 2016, ha ricevuto nel 2018 il Diploma d’Onore e il Distintivo di 1° grado Quercia di Bronzo dalla Federazione di Atletica Leggera. Nel 2017 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo ha insignito dell’Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana per il suo impegno nel sociale e nello sport.