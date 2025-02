Trasferta siciliana agrodolce per la Lupiae Team Salento: netta vittoria a Catania, sconfitta di misura a Palermo.

Brucia ancora la sconfitta patita a Palermo per un solo punto, con il finale di 62-61 dopo la solita battaglia, che aveva visto i salentini anche in vantaggio e comunque ribattere colpo su colpo.

Protagonisti Dario Giuseppe Longo e Wilber Montano Caicedo, autori rispettivamente di 24 e 16 punti, seguiti a ruota da Calò a 15, che tuttavia non sono bastati per espugnare il capoluogo siciliano, nonostante un terzo parziale dominato (20-10).

Diversa, invece, la partita di Catania, dove la Lupiae ha saputo imprimere il ritmo giusto alla gara sin dalle prime battute, come dimostra il 17-2 con il quale si è concluso il primo quarto. Dopo di chè, è stata una partita in discesa, con il solito Calò che ha dominato (24 punti), coadiuvato un po’ da tutta la squadra, come dimostrano gli altri 5 giocatori che hanno messo punti a referto, come Longo, autore di 8 punti ed i vari Carichino, Guarascio, Stella e Bozzicolonna.

Il punteggio finale di 54-21 dice tutto con riferimento all’andamento della gara, decisamente trionfale per il Lupi Salentini, che portano a casa quindi due punti ed un’esperienza positiva.

Tabellini

Palermo: Calò 15; Caicedo 16; Longo 24; Stella 4; Carichino 2; Guarascio.

Catania: Longo 9; Stella 2; Carichino 4; Calò 23; Caicedo 8; Guarascio 4; Bozzicolonna 4.