La Lupiae Team Salento chiude con una sconfitta dignitosa una stagione di crescita

Finisce con una sconfitta al termine di una gara comunque combattuta, la stagione della Lupiae Team Salento, che al cospetto di una formazione, Santa Lucia Roma, in corsa per la promozione in serie A, non sfigura nonostante lo stop.

Partenza sprint per i lupi salentini, che si portano addirittura avanti 9-4, prima che i laziali riescano a prendere in mano il pallino del gioco e prendere definitivamente il largo. Molto bene Wilber Montano Caicedo, autore di 20 punti. Anche Calò va in doppia cifra, chiudendo a quota 11.

La Lupiae conclude, quindi, una stagione utile soprattutto per fare esperienza e per assimilare le novità regolamentari, con la chiara intenzione di rafforzarsi per il prossimo anno, nel quale sarà ancora sicura protagonista.

“È stata una stagione particolare, le cose non sono andate come avevamo programmato, tuttavia ci siamo, siamo un gruppo coeso e siamo fieri di essere l’unica squadra pugliese nei campionati nazionali”, sono le impressioni a caldo del Presidente Gianni Landi.

Si sofferma sulla gara, invece Wilber Montano Caicedo : “Comunque ci siamo divertiti ed abbiamo tenuto testa ad una squadra molto forte. Sono contento della mia prestazione”.

Tabellini

Lupiae Team Salento – Santa Lucia Roma 38-63

Di Blasio, Longo 3, Stella, Pandelli, Carichino 2, Calò 11, Caicedo 20, Bozzicolonna. All. Calò