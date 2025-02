Contro Termoli la Lupiae Team Salento tiene botta, ma cede nella seconda fase di gara

Gara dalle due facce quella che domenica scorsa ha visto impegnata la Lupiae Team Salento, (recupero di quella non disputata due settimane fa) in cui la formazione salentina ha reagito ed è stata punto a punto per oltre due periodi di gioco, salvo disunirsi e cadere in errori difensivi a partire dal terzo quarto, in cui i lupi hanno subito le giocate dei due top di Termoli, i giovani Greco Brakus e Topo, che giocano anche in serie A, autori di 30 punti a testa, che di fatto hanno consentito ai molisani di involarsi e prendere un vantaggio, che la reazione, comunque veemente degli uomini di casa, non è riuscita a colmare.

Tre gli uomini in doppia cifra nei padroni di casa, ossia Calò (18), Longo (16) Caicedo (14), che tuttavia non sono bastati ad evitare la sconfitta. “Partita dalle due facce, in cui abbiamo pagato gli errori difensivi, ma proveremo a “vendicarci” già domenica prossima in casa loro”, ha dichiarato Andrea Coi al termine della partita.

“Peccato per la sconfitta, dobbiamo lavorare per migliorare, ma ringraziamo il pubblico che ci ha supportati alla grande!”, sono state le parole di Wilber Montano Caicedo.

Questi gli uomini schierati dal roster salentini: Di Blasio, Longo 16, Stella 2, Pandelli, Carichino, Calò 18, Caicedo 14, Bozzicolonna, Guarascio 6.

La gara è terminata con il punteggio di 75 a 56 per gli ospiti.