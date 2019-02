“Salento d’amore”, torna la maratona di Parabita. Domenica la ventesima edizione

Torna la Maratonina “Salento d’amore” che partirà da via don Luigi Sturzo aParabita, domenica 24 febbraio alle ore 9:30, per poi concludersi in vai Coltura alle 12:00. L’evento all’insegna dello sport, giunto alla ventesima edizione, è organizzato e promosso dall’associazione sportiva dilettantistica “Podistica Parabita” e coinvolge i quattro comuni di Parabita, Alezio, Sannicola e Tuglie. Il percorso di 21,097 km porterà gli oltre 800 atleti attesi provenienti da tutta la Puglia attraverso borghi, centri storici, strade poderali, distese di ulivi e macchia mediterranea per una immersione totale tra storia e natura.

Il programma

Il raduno è previsto presso il parco comunale alle ore 8:00 dove gli iscritti si incontreranno prima dell’inizio della competizione. L’iscrizione è possibile fino al 21 febbraio, versando la quota di 65 euro che dà, inoltre, diritto a prendere parte alla 25° Maratona internazionale di Roma del 7 aprile, organizzata dalla Federazione italiana di atletica leggera.

Alle 9:00 la partenza apripista, seguita da “Running and walking to Rosa”, Rete onco-ematologica salentina, prevista per le 9:25, che consiste in un percorso di camminata veloce non competitivo di 10 km, che occuperà i partecipanti per non oltre un’ora e trenta. I proventi dell’attività saranno interamente devoluti a favore dell’associazione cittadina “Angela Serra – Italia Memmi Ferrari” per la ricerca sul cancro guidata da Silvio Laterza.

Tra le novità di questa edizione, la partecipazione del Centro Servizi per Centro Servizi per l’Autismo “Amici di Nico” Onlus di Matino, con il presidente Maria Antonietta Bove, che promuove il tema dell’inclusione sociale permettendo ai ragazzi di correre per 1 km con il supporto degli educatori e delle loro famiglie.

Saranno, inoltre, presenti i “Volontari del sorriso” del gruppo “Pacer – gli originali”, che supporteranno i corridori durante la competizione.

A termine della maratona, gli atleti che riusciranno a percorrere tutto il tragitto stabilito, saranno premiati con medaglie artigianali realizzate dall’ebanista parabitano Carlo Antonio Nicoletti.

“Anche quest’anno, il percorso, sicuramente ci permetterà di ammirare le bellezze architettoniche e naturalistiche del Salento. Auguro a tutti quanti di centrare l’obiettivo prefissato, con il sorriso e l’allegria” afferma il presidente Antonio Leopizzi, che durante la presentazione dell’evento è stato insignito di una targhetta dedicata al “capitano” dell’associazione.