La velista neretina Marina Murri convocata per il raduno nazionale della Classe ILCAT6

La giovanissima velista Marina Murri, iscritta al Circolo nautico “La Lampara asd” di Santa Caterina, è stata scelta dalla Federazione Italiana Vela per prendere parte a un raduno nazionale di preparazione della classe velica ILCA6. I test fisici si svolgeranno sotto la guida della medaglia d’oro olimpica Alessandra Sensini.

Sedici anni, residente a Nardò, Marina ama lo studio – frequenta il terzo anno del liceo scientifico “Galileo Galilei” – gli animali, i viaggi, ma pure il calisthenics, disciplina che insegna a usare il proprio peso corporeo come resistenza per allenarsi e sviluppare il fisico. Si allena cinque volte a settimana tra palestra e uscite in barca seguita dallo staff del Circolo e in particolare dall’allenatore Carmine Bresciani.

Ha iniziato l’attività velica in Optimist all’età di 6 anni, nel 2014, ma si allena nella squadra agonistica del Circolo dal 2018, anno in cui è ripartita l’attività grazie alla spinta in tal senso del presidente Domenico Falco e di tutto il Consiglio direttivo.

Pur giovanissima, Marina ha già conseguito risultati importanti: prima classificata femminile al Campionato zonale pugliese categoria ILCA4 nel 2022, prima classificata assoluta (maschi/femmine) under 17 nel Campionato zonale pugliese categoria ILCA6 (classe olimpica femminile) nel 2024, prima classificata femminile under 17 nel Campionato italiano classi olimpiche 2024 (titolo giovanile nella classe olimpica), primo posto femminile under 17 nell’Italia Cup a Marina di Ragusa ancora quest’anno.