La Lupiae Team Salento ha scritto una pagina importante nella storia dello sport italiano. Al Torneo di Cipro 3×3 di basket in carrozzina, la squadra salentina ha conquistato un meritatissimo secondo posto, mettendo in mostra talento, determinazione e un grande spirito di squadra. Un risultato che inorgoglisce tutta l’Italia e che dà lustro al progetto #forthe, a cui la squadra partecipa.

Il torneo, caratterizzato da un format avvincente e da un’atmosfera coinvolgente, si è svolto in una cornice mozzafiato, ma le condizioni climatiche hanno messo a dura prova gli atleti. Nonostante le difficoltà, la Lupiae Team Salento, composta da Andrea Coi, Gigi Guarascio, Giuseppe Dario Longo e Quintino De Nuccio, guidata dal coach Piergiorgio Fiorentino e supportata dal responsabile italiano del progetto Spartaco Grieco, ha dimostrato una preparazione fisica e mentale di altissimo livello.

Dopo aver superato il girone al secondo posto, dietro al fortissimo Portogallo, la squadra italiana ha raggiunto la finale grazie a una sofferta vittoria ai tempi supplementari contro i padroni di casa di Cipro. In finale, il Portogallo si è confermato imbattibile, ma l’argento conquistato dalla Lupiae Team Salento ha un valore inestimabile.

Questo risultato rappresenta un traguardo importante per tutto il movimento del basket in carrozzina italiano e dimostra che lo sport può essere un potente strumento di inclusione e integrazione. La Lupiae Team Salento è un esempio per tutti e un simbolo di tenacia e determinazione.