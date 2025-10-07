A Galatina si rinnova l’appuntamento con il Memorial Fernando Panico

Sabato 11 ottobre, alle ore 18.30 , nella palestra comunale di via Montinari a Galatina, si rinnova un appuntamento carico di ricordi volto a ricordare la figura di Fernando Panico.

Sarà il diciannovesimo Memorial a lui dedicato, promosso dal Comitato Promotore presieduto dal fratello Corrado, unitamente al Gruppo “ I ragazzi di Fernando”, alla società SBV Olimpia Galatina e condiviso dall’Amministrazione Comunale- Assessorato allo Sport e alle Politiche giovanili- con la concessione del Patrocinio.

La tradizione commemorativa della figura di Fernando Panico, compianto tecnico tra i più apprezzati innovatori del volley salentino, continua a proporsi vestendosi di pensieri e ricordi di amici e familiari, materializzandosi annualmente in una manifestazione a lui dedicata.

Carico di significato morale e sportivo, questo evento è diventato un punto di riferimento per tutti gli appassionati della pallavolo salentina, esaltando uno sport che a Galatina ha toccatovertici di livello nazionale e che continua a crearevalori d’inclusione nella comunità con ben tre società affiliate alla Fipav.

L’adesione partecipativa espressa senza indugi da Aurispa Alessano-Tricase e Green Volley Galatone che, in omaggio a Fernando, hanno commutatola loro programmata amichevole interpretando il XIX Memorial, dà la misura di quanto stima e considerazione sia plasmata la figura del tecnico scomparso.

Sarà un antipasto da bocche buone questo derby che darà la misura dello spessore dei relativi roster e del grado di amalgama raggiunto dalle due squadre a due settimane dall’esordio in campionato.

Ambedue le formazioni hanno completamente rinnovato la rosa dei giocatori,puntando sulla formula dei prestiti di giovani atleti per adeguare il livello tecnico ai programmi e agli obiettivi prefissati.

Se Galatone ha confermatol’asseportante che ha portato in dote la promozione in serie A3 e la vittoria in Coppa Italia (Kindgard, Musardo, Barone, Giuliani, De Giorgi, Miraglia, De Col, Muscatello) per inserire poi in diagonale al regista, il cubano Padura Diaz o il secondo opposto Passari, nel reparto centrali Caciagli e nel ruolo di laterali i giovanissimi Frage, Cremoni e Colaci, Aurispa DFV Lecce ha operato una totale rivoluzione.

L’unico superstite è il capitano Tiziano Mazzone che per la quarta stagione consecutiva vestirà i colori azzurri affiancato dal pari ruolo argentino Zornetta e da un gruppo di giovanissimi (età media 22 anni). Spetterà alla tecnica e all’esperienza dei due martelli(rispettivamente 30 e 32 anni) calarsi nelle vesti di uomini guida in campo per il tutto il gruppo.

Ai registi Bernardis e Marsella, verranno proposti in diagonale Cavasin e Quarta, Grottoli, Murabito e Mellano saranno i centrali, Tommasi ed Orto gli altri due martelli, mentre Donati e Russo presidieranno la regia difensiva coordinati dalla panchina da mister Ambrosio e dal suo secondo Corciulo.

L’incontro sicuramente potrà offrire una scala di valori tra le due salentine, la cui relatività va però a confrontarsi con il resto dei valori tecnici delle altre società che compongono il girone blu.

Sarà il saluto degli amministratori locali a chiudere con la cerimonia di premiazione delle squadre e dei direttori di gara l’evento memoriale, sicuramente partecipato e sentito da chi ha nel cuore Fernando.