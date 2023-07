‘Magia e Grazia’, Lecce accoglie la ginnastica ritmica. Tutto pronto per il I ‘Memorial Luigi Montefusco’

“Magia e grazia: Lecce accoglie la ginnastica ritmica!” Questo lo slogan del Torneo Internazionale per Club di Ginnastica Ritmica “Memorial Luigi Montefusco”, 1^ edizione.

La manifestazione, un “unicum” nel panorama della ginnastica ritmica in Puglia e non solo, è in programma a Lecce, presso la Palestra polifunzionale “San Giuseppe da Copertino”, di proprietà della Provincia di Lecce, sabato 15 e domenica 16 luglio, a partire dalle ore 9 sino alle ore 17. L’ingresso è gratuito.

Promossa ed organizzata dall’ASD “Delfino” di Lecce, gode del patrocinio di Provincia di Lecce, Regione Puglia, Comune di Lecce, Coni Puglia, Sport e Salute Puglia, Federazione Ginnastica d’Italia Puglia.

Il Torneo di ginnastica ritmica, che vedrà gareggiare circa 150 ginnaste appartenenti a 21 società, tra queste anche alcune internazionali, è rivolto ad atlete che vanno dagli 8 anni in su regolarmente tesserate presso le Federazioni dei rispettivi Paesi di provenienza.