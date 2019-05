Al via il 52mo Rally del Salento, la Motorsport Scorrano si presenta con quattro equipaggi

Sarà presente anche la neonata Scuderia Motorsport Scorrano al 52° Rally del Salento, che prenderà il via nella giornata di domani.

Per la cittadina salentina, però, questa competizione automobilista non è una novità, in quanto, gli equipaggi scorranesi sin dagli anni Ottanta hanno partecipato come da tradizione a questo importante, storico e prestigioso evento.

La Scuderia Motorsport Scorrano dal 2019, presieduta da Santo Siciliano (vanta la partecipazione di 27 partecipazioni al Rally del Salento) proporrà dal palco di partenza del rally, posto a Gallipoli, ben quattro equipaggi:

Gli equipaggi al semaforo di partenza

A partecipare alla gara saranno l’equipaggio n. 32 composto da Alessio De Santis (Cavallino, Le) – Antonino Marino (Patti, Messina) a bordo di una Clio R3c – Ferrara Motors, che avrà il duro compito di lottare contro i piloti del campionato Italiano per la conquista della classe; il n. 49 con a bordo Antonio Passaseo (Ruffano Le ) – Luca Torsello (Alessano Le) su C2 R2B Trodella Racing, che cercheranno di riscattarsi dalla sfortuna che li ha fermati alla prima prova del Rally di Casarano; la “squadra” n.58 Francesco Giangreco (Scorrano) – Roberto Di Maggi (Teramo) su 106 Maxi Prod E6, IMPROMOTORSPORT e, infine, la n.93 Stefano Mergola (Scorrano) – Giovanni Tasco (Scorrano) su 106 Racing Start, Gi.BI. Racing e cercheranno di confermare la prima posizione ottenuto al Rally di Casarano.

L’appuntamento per tutti gli appassionati è alla Pista Salentina di Ugento, venerdi 31 maggio alle ore 17.00 per la Prova Spettacolo con lo start della prima prova del rally.

Sabato 01 giugno sono previste 9 prove speciali sui percorsi storici di “Palombara”, “Ciolo” e “Specchia”.