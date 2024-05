I piloti della Motorsport Scorrano si fanno onore a Lecce e a Bologna

La terza prova del Trofeo Italia Rally di scena al 56° Rally del Salento, la prova del Campionato Regionale Karting sulla pista “La Conca” di Muro Leccese e la Cronoscalata C.I. per auto storiche Bologna-Raticosa hanno caratterizzato gli impegni dei piloti della Scuderia Motorsport Scorrano in questo fine settimana.

Otto gli equipaggi del sodalizio impegnati nel prestigioso Rally del Salento, impegnativa tappa del Tir, che ha visto ai nastri di partenza gli equipaggi: Mauro Santantonio con Alessandro Brigante su Peugeot 208 R5 Impromotorsport, hanno disputato una bella gara anche se rallentati da problemi alla frizione, sul finale sono costretti al ritiro per un colpo contro un masso posto al centro della carreggiata nell’ultima prova speciale di Specchia; Francesco Brogna con Ivan Margiotta su Renault Clio Rally 5 del Lion team hanno disputato una gara in crescita costante. Nelle prime prove hanno pagato lo scotto di un assetto non apposto, fatte le giuste regolazione ha marciato nel gruppo dei primi, in Piazza Mazzini sono arrivati quarti di classe.

Da segnalare la festa che gli amici dell’associazione “Niente Scuse” hanno organizzato al Controllo a Timbro posto proprio nel proprio paese Montesardo Salentino; Alessio De Santis con Matteo Bello su Peugeot 208 R2 di Ferrara Motors hanno disputato una gara di alto livello dimostrando grande grinta e forte affiatamento affrontando gli 87 km di p.s. con tempi di assoluto rilievo; Antonio Santo con Antonio Cavalera su Peugeot 208 R2 del Willy Team puntavano a prendere punti preziosi per la coppa Italia, ma il cambio della loro vettura ha fatto i capricci dalla priva prova e purtroppo nella terza prova di Torre Paduli l’incontro con una pietra nascosta tra i cespugli li ha costretti al ritiro.

Antonio Passaseo e Matteo De Iaco su Renault Clio Rally 5 di Trodella Racing hanno viaggiato costantemente in seconda posizione della loro classe sino a salire in piazza Mazzini sul secondo gradino del podio della classe Rally5. Pierpaolo Raho con Angela Moffa su Peugeot 106 N2 di proprietà hanno disputato una bella gara. Il giovane pilota, accompagnato dall’esperta navigatrice molisana, per tutta la garta ha cercato di migliorare le prestazioni per raggiungere il primo di classe. Alla fine sono stati premiati per la seconda piazza di classe N2. Francesco Bruno e Emiliana De Marco classe N2 di Martina Racing si sono presentati ambedue debuttanti nei rally. Sono stati sfortunatissimi: nella SPS2 sulla Pista Salentina durante la prova si è rotto il cambio, in assistenza hanno fatto i miracoli per farli ripartire il giorno dopo. Bene sulla Ps di Torrepaduli 2. Sono stati costretti al ritiro definitivo nella Ps il Ciolo per la rottura del semiasse; inoltre Andrea Cardigliano ha navigato su Fiat 600 classe A0 Dario Carangelo vincendo la classeed Emanuele Loseto sul sedile di destra della Suzuki Swift Rs 1.6 di Mirko Antonazzo hanno ottenuto il secondo posto di classe. Nella sezione regolarità, al debutto di questa specialità, due soci della scuderia su A122 Abarth Floris Bachisio e Gianluca Lazzari che hanno ottenuto il sesto posto assoluto e secondo posto del Quinto raggruppamento.

Infine con i colori della Race to donate ha preso il via della kermesse salentina il pilota varesino Alessandro Marchetti, promotore dell’iniziativa per sensibilizzare i giovani all’iscrizione al registro dei donatori di midollo osseo IBMR. Insieme al vice presidente della scuderia scorranese Giovanni De Giuseppe, Marchetti ha portato il messaggio, con la vettura apripista, per tutto il territorio salentino.

Mentre alla kermesse “35^ Bologna-Raticosa”, che si disputa sulla Provinciale della Futa, valida per il Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche ha visto la partecipazione del socio Michele Martinelli sulla sua bellissima A112 Abarth gruppo 2 che, sul percorso di 6.120 metri, ha ottenuto un ottimo 2° posto di classe.

Positiva è stata anche la giornata sul kartodromo Internazionale “La Conca” di Muro Leccese, dov’era in programma la 4^ prova di Coppa Italia Karting Acisport zona 7 (Puglia). Nella categoria GR3 U10, il giovane pilota, 9 anni, di Montesardo Salentino, Mattia Brogna sul kart ha dominato e vinto la sua categoria. Mentre nella catergoria Rok Senior il pilota di Taviano Andrea D’Amico ha ottenuto il secondo posto della categoria e il giro più veloce.