La Motorsport Scorrano conquista il primo posto di Classe R3c nel Rally Porta del Gargano

“Sono soddisfatto di questa gara perché credo che la nostra condotta sia stata efficace e senza sbavature siamo riusciti subito a dare un buon distacco al nostro diretto concorrente e subito abbiamo cercato il confronto per la classifica assoluta”, sono le parole a caldo di Alessio De Santis, driver della Motorsport Scorrano al termine della nona edizione del Rally Porta del Gargano che si è svolto sulle bellissime strade che dal mare portano sulla Foresta Umbra attraversando la cittadina di Monte Sant’Angelo e che ha consentito alla scuderia di rally salentina, grazie a un’ottima Clio R3c di Ferrara Motors, di vincere la classe e di ottenere la 21ma posizione assoluta.

A darsi battaglia al via della competizione motoristica 75 equipaggi, per una durata della gara di 2 giorni su 7 prove speciali. La sfida è stata molto entusiasmante grazie alla presenza di molti piloti e vetture al top.

“Insieme al mio navigatore Antonio Marino – prosegue De Santis – abbiamo curato l’interpretazione delle prove speciali, abbiamo corso su strade ricche di tornanti e curve veloci, con un susseguirsi di curve di raggio diverso, è stato necessario seguire subito le traiettorie migliori.

È stato importante mantenere la concentrazione e correggere l’assetto della vettura – conclude – per far lavorare al meglio pneumatici e per questo devo essere grato agli uomini della Ferrara Motors.

Prossimo appuntamento per i piloti della scuderia salentina “Motorsport Scorrano” lo Slalom di Santa Caterina di Nardò, il 29 settembre e il Rally del Molise il 6 e 7 ottobre.