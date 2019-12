La Motorsport Scorrano chiude il 2019 con il botto. Il duo De Santis-Vercelli si aggiudica il Rally Ronde di Sperlonga

Chiusura della stagione con il botto per la scuderia Motorsport Scorrano.

Alessio De Santis e Giacomo Vercelli, equipaggio portacolori del club salentino, hanno centrato la vittoria di classe S2000 su Peugeot 207 di Ferrara Motors, in occasione della 11esima edizione del Rally Ronde di Sperlonga, svoltosi in provincia di Latina.

A bordo della performante e velocissima Peugeot 207 s2000, curata dai fratelli Ferrara di Messina, l’equipaggio composto dal salentino Alessio De Santis, vincitore della classe Aci sport Rc3 nella 4^ Zona, e dal siciliano Giacomo Vercelli, fresco vincitore della categoria Under 23 Navigatori del Rally Talent, hanno disputato una gara guardando al cronometro. Il loro obbiettivo era confrontarsi con i piloti della classe R5, per verificare la velocità della vettura e le loro capacità in ottica 2020. Nella prossima stagione De Santis in accordo con Ferrara Motors potrebbero impegnarsi nelle gare di Coppa Italia con la Peugeot 207 Super 2000.

“Ci siamo divertiti tanto. Ovviamente l’obbiettivo era ottenere buone prestazioni cronometriche e verificare l’efficienza della vettura”, ha affermato Alessio De Santis al termine della gara.

“Peccato per lo scivolone della prima prova, poi annullata. Nell’ultimo atto alcuni episodi avvenuti lungo la P.s., ci hanno convinto a scegliere un’andatura di riserva. Sono comunque felice: ho chiuso una buona annata e ho avuto l’occasione di guidare una ottima Super 2000, che mi ha regalato ottime sensazioni. Non me lo aspettavo”.