Terzo successo consecutivo per il Nardò che, nel turno infrasettimanale valido per la 10a giornata del girone H di Serie D, batte il Sorrento tra le mura amiche e irrompe di prepotenza nella zona playoff piazzandosi al quarto posto in classifica ad un solo punto da Taranto e Cerignola.

Formazioni

Mister Taurino, senza i lungodegenti Prinari, Molinari, Mingiano, Cassano e De Pascalis, conferma la stessa formazione vittoriosa domenica scorsa a Pomigliano e schiera il consueto 3-5-2 con Mirarco tra i pali, Benvenga, Aquaro e il giovane Giglio sulla linea difensiva. In mediana Bertacchi, Gigante e Bolognese con Sené e Versienti sugli esterni. In attacco l’under Cordella fa coppia con Kyeremateng. Modulo speculare per mister Guarracino con capitan Gargiulo a guidare l’attacco sorrentino supportato dall’albanese Qehajaj .

Primo tempo

Fase di studio particolarmente prolungata nei minuti iniziali della partita. Nonostante una leggera supremazia territoriale da parte del Nardò, la manovra delle due squadre è sterile e non si registrano occasioni degne di nota. La gara si desta dal torpore al 34′ con il Toro che al primo affondo sblocca il risultato: lancio dalle retrovie di Aquaro per Cordella che entra in area e di sinistro in diagonale fulmina Leone. Il Sorrento prova a reagire allo svantaggio ma il Nardò controlla e riesce a chiudere la prima frazione in vantaggio.

Secondo tempo

Nella ripresa mister Guarracino prova a risollevare le sorti dei suoi mandando in campo l’esperto attaccante De Angelis al posto di Qehajaj. La squadra campana avanza visibilmente il proprio baricentro e prende in mano le redini del gioco. Al 60′ doppio pericolo per la porta del Nardò prima con Gargiulo che da distanza ravvicinata trova la reattività di Mirarco e poi sulla successiva conclusione di Fusco il pallone non inquadra lo specchio della porta. I granata manovrano nella propria metà campo cercando di sfruttare le ripartenze in proiezione offensiva. Al 71′ break del Nardò con Benvenga che raccoglie un rasoterra dalla destra e gira a rete ma il pallone sfiora la traversa. Il Sorrento si proietta in avanti ma concede troppi spazi alle ripartenze dei padroni di casa che nei minuti di recupero chiudono definitivamente i conti: Cordella lanciato in area elude l’intervento dell’estremo difensore napoletano che lo stende, il direttore di gara concede il calcio di rigore trasformato senza esitazione da Kyeremateng.

Prova di grande maturità e di cinismo da parte del Nardò che punisce l’atteggiamento troppo passivo del Sorrento e conquista tre punti fondamentali in vista delle prossime sfide con Bitonto e Taranto.

Serie D – Girone H: risultati 10ª giornata

Altamura – Taranto 2-2 Fasano – Audace Cerignola 2-1 Fidelis Andria – Bitonto 0-0 Gelbison – Az Picerno 1-1 Gravina – Pomigliano 1-0 Ercolanese – Francavilla 0-2 Nardò – Sorrento 2-0 Nola – Gragnano 1-2 Sarnese – Savoia 0-0

Classifica

Az Picerno 22, Taranto 18, Audace Cerignola 18, Nardò 17, Altamura 15, Fasano 15, Bitonto 15, Fidelis Andria 15, Gravina 14, Francavilla 14, Gelbison 13, Sarnese 12, Savoia 12, Sorrento 12, Gragnano 10, Nola 7, Pomigliano 5, Ercolanese 4.