Partono a Nardò le “Nardolimpiadi”, cinque giorni all’insegna di sport e inclusione

Partiranno domani, mercoledì 11 ottobre, le Nardolimpiadi, le olimpiadi neretine 2023. Cinque giorni di attività sportive gratuite che si concluderanno domenica, grazie a un progetto redatto dall’amministrazione comunale e finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del bando “Eventi sportivi 2023”.

Si giocherà a basket, pallavolo, calcetto, padel e anche a tennis e bocce in carrozzina, queste ultime due discipline con il coinvolgimento delle persone con disabilità.

Le Nardolimpiadi, infatti, hanno anche un significato sociale, mirano a promuovere l’importanza dello sport a livello sociale e della salute, il valore dell’inclusione (proprio attraverso le discipline praticate dalle persone con disabilità), infine la lotta contro la violenza di genere.

Il Comune di Nardò, infatti, ha aderito alla campagna regionale di comunicazione contro la violenza sulle donne ed esporrà durante la manifestazione e su tutti i materiali della stessa il logo “Allenati contro la violenza“.

“È un evento con tanti significati – spiega il presidente del Consiglio con delega allo Sport Antonio Tondo – perché alla pura e semplice attività sportiva abbina l’impegno in campo sociale, a favore dell’inclusione e contro la violenza di genere. Questo può accadere quando lo sport, fondamentale aggregatore sociale per ognuno di noi e occasione per un corretto stile di vita, diventa veicolo di promozione di messaggi e valori irrinunciabili”.

Il programma

Domani, mercoledì 11 ottobre, è in programma (alle ore 17:30) l’esibizione di boccia paralimpica presso Kid’s Corner (impianto sportivo di via Kennedy). Giovedì 12 e sabato 14 ottobre ci saranno i tornei di calcetto sempre presso lo stesso impianto. Da venerdì 13 a domenica 15 ottobre si giocherà a padel presso il Padel Club Nardò di via Bonfante (presso “I Campetti), con un torneo in cui saranno protagoniste venti coppie maschili e 20 coppie femminili. Nel pomeriggio di sabato 14 ottobre è in programma il quadrangolare di basket giovanile presso il Pala Andrea Pasca tra le formazioni Devils Basket, Andrea Pasca Nardò, Nuova Pallacanestro Monteroni e Calimera Zero21. Sempre nel pomeriggio di sabato ci sarà un torneo di pallacanestro presso la Nardò Academy di via Giannone. Ancora sabato si svolgeràl’esibizione di tennis in carrozzina presso il circolo tennis “I Campetti”. Nella mattinata di domenica 15 ottobre, infine, spazio al volley maschile e femminile con due tornei giovanile in cui saranno coinvolte la Esseti Pallavolo Nardò e la Dream Volley Nardò. Ufficio stampa