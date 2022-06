Pallacanestro “Andrea Pasca” Nardò. Cambiano presidente, guida tecnica e sponsor

Importanti novità in casa “Andrea Pasca” Nardò alle porte della nuova stagione agonistica 2022/2023. La società del patron Carlo Durante riparte dai piani alti con un passaggio di testimone alla presidenza. Ivan Marra, presidente dell’ultimo quinquennio granata, cede l’incarico a Cesare Barbetta, imprenditore e volto noto in casa granata, già Main Sponsor nella passata stagione con il marchio “Next”. Quest’ultimo sarà affiancato dal vicepresidente Marco Papadia, già dirigente nella scorsa stagione agonistica.

«Accolgo con entusiasmo e con orgoglio la mia nomina a Presidente della “Andrea Pasca” Nardò – ha dichiarato Barbetta – per questa nuova stagione e sarò portavoce delle decisioni del direttivo societario che conterà sempre sul sostegno di Ivan Marra, la cui presidenza in questi cinque anni ci ha arricchiti di traguardi storici ed emozioni indimenticabili. Sono e siamo desiderosi di portare Nardò sempre più in alto nel palcoscenico cestistico nazionale».

Al cambio di presidenza segue anche il cambio di denominazione societaria individuata in HDL “Andrea Pasca” Nardò in virtù dell’accordo con il il nuovo Title Sponsor che sarà HDL – Handling Delivery Logistics, un’azienda con esperienza ultraventennale nel settore della logistica e dei trasporti sia a livello nazionale che internazionale.

Novità anche nel settore tecnico. In seguito all’interruzione consensuale del rapporto con coach Michele Battistini a causa di motivi extra-cestistici, il sodalizio granata ha raggiunto il formale accordo che porterà Gennaro Di Carlo a sedere sulla panchina granata come Head Coach nella stagione 2022/2023.

Casertano, classe 1973, Di Carlo nasce professionalmente nelle giovanili della JuveCaserta, storica piazza cestistica italiana. Poi Maddaloni, Imola, Montegranaro, Virtus Roma e Scafati, intervallata dalla parentesi di Sant’Antimo, Treviso e l’esperienza probabilmente più importante all’Orlandina Basket. In terra sicula un anno da vice e un triennio da capo allenatore, disputando la Champions League e firmando la prima storica vittoria ai playoff di Serie A di Capo d’Orlando, contro l’Olimpia Milano. A seguire, Piacentina, Montegranaro e Mantova, l’ultima in ordine cronologico.

Un profilo navigato, quello del coach campano, che ha ancora voglia di mettersi in gioco: «Le motivazioni che mi portano a Nardò sono semplici – dice Di Carlo – perché Nardò è una piazza calorosa, che sta crescendo e che ha voglia di migliorarsi in maniera importante. Spero che la società abbia intravisto in me la persona giusta per affrontare la prossima stagione che prevediamo certamente difficile, a causa della riforma che verrà attuata e delle sei retrocessioni previste quest’anno. Sono convinto che faremo un percorso giusto, importante, e che sappia soddisfare la passione ed il calore che dimostrano i tifosi per questo sport nel territorio di Nardò».

Coach Battistini resterà comunque in granata e continuerà a seguire il panorama giovanile della “Andrea Pasca”, così come nelle stagioni appena trascorse.