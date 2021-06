Basket, il Toro vince gara 5 e il sogno diventa realtà.  Nardò vola in A2

Un epilogo da favola per Nardò che concretizza il sogno della promozione. In gara 5 gli uomini di coach Battistini rincorrono Roseto di dieci lunghezze, rimontando nel secondo tempo e portando a casa la vittoria del campionato di Serie B.

Nikolic apre la gara, Burini risponde presente. Avvio di gara viziato da percentuali basse, ci pensa Bjelic a mettere a referto la prima tripla del match. Roseto pareggia i conti con Ruggiero, per poi portarsi avanti con la tripla di Amoroso dopo quella di Coviello. Stella accorcia le distanze dall’arco: 15-16 al termine del primo quarto. Lucarelli da tre, Amoroso da sotto, timeout coach Battistini. Coviello a bersaglio, nuova sospensione, questa volta per la panchina ospite. Amoroso ricambia il favore, per poi realizzare poco dopo il +7, nuovo timeout per i padroni di casa. Discrepanza invariata nei restanti minuti: 27-35 all’intervallo lungo.

Di Emidio porta Roseto in doppia cifra di vantaggio, Burini carica i suoi sulle spalle e ricuce, grazie anche ad una difesa granata aumentata d’intensità: timeout ospite. Pastore ferma l’emorragia rosetana, ci pensa Stella a siglare il -3 con una tripla. Il singolo possesso di vantaggio si protrae per gli ultimi minuti rimasti: 46-49 al termine del terzo quarto. Il Toro trova il -1, Enihe scaglia nella retina la tripla del vantaggio, Roseto pareggia. Bomba di Stella, appoggio di Fontana che vale il +5 a 4’ dalla fine. Pastore non ci sta, ma a salire in cattedra è Federico Burini, con due bombe, sigillando il sogno promozione: 72-60 il risultato, Nardò vola in A2.

(Photo credits: @Andrea Cecere)