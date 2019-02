Pallacanestro Frata Nardò si accende quand’è ormai troppo tardi, al PalaLosito passa Corato

La Frata “Andrea Pasca” Nardò incappa nella seconda sconfitta consecutiva. Dopo quella preventivabile contro San Severo, i granata cadono a Corato, che già nel girone d’andata aveva inferto un dispiacere agli uomini di coach Quarta. Al PalaLosito, nel turno infrasettimanale del girone C di Serie B, termina 84-80.

Un avvio a dir poco stentato della Frata che fatica a rispondere alla buona verve dei padroni di casa. Dopo 10’ di gioco, sotto i colpi diAntrops, l’ex granata Stella e Marini, è pesante il parziale dei neroverdi, 24-13. Dopo la pausa breve poco cambia nel rettangolo del PalaLosito. Corato fa il suo senza forzature, minuti anche per il neo acquisto, il salentino Martina in cabina di regia. Nardò più prolifico in fase offensiva ma col medesimo atteggiamento difensivo, e i neroverdi ne approfittano. Perfetta parità nel parziale del secondo quarto (18-18) che conferma il vantaggio coratino sul 42-31 all’intervallo lungo.

Terzo quarto ed orchestra ancor più stonata per il Nardò. Il Toro va giù pesantemente sul -19, massimo svantaggio del match, salvo poi rialzarsi con le fiammate di Zampolli e Bjelic. Una flebile speranza in casa neretina nell’ultima frazione di gioco. Bonfiglio on fire dai 6,75m, Zampolli, Ingrosso e Bjelic cercano una volata finale sino ad agguantare il -1. Sulla sirena finale, però, vince e merita Corato 84-80 dopo una serie di viaggi in lunetta.

Per i granata un giovedì da dimenticare ma non c’è tempo per i rimorsi. Fra tre giorni si torna in campo: domenica al Pala “Andrea Pasca” ospite Giulianova, reduce dal ko per 75-68 nella tana della capolista San Severo. Proprio con gli abruzzesi, il Toro è a pari punti in classifica, a braccetto anche con Ancona e lo stesso Corato, all’ottavo posto.

Tabellino

Adriatica Industriale Basket Corato – Frata Nardò 84-80 (24-13, 18-18, 22-21, 20-28)

Adriatica Industriale Basket Corato: Antrops 29 (7/8, 5/8), Stella 14 (5/10, 0/4), Boffelli 13 (3/5, 2/6), Cicivè 12 (3/5, 0/0), Idiaru 9 (4/6, 0/1), Marini 5 (1/5, 1/2), Smorra 2 (1/2, 0/2), Morresi 0 (0/0, 0/4), Martina 0 (0/0, 0/0), Verile 0 (0/0, 0/0), Mangano 0 (0/0, 0/0). Coach: Verile

Frata Nardò: Zampolli 22 (6/10, 1/3), Drigo 20 (4/5, 3/5), Bjelic 13 (3/4, 1/3), Bonfiglio 9 (1/3, 2/6), Ingrosso 8 (2/4, 0/3), Visentin 4 (1/3, 0/0), Banach 4 (2/2, 0/0), Razzi 0 (0/0, 0/2), Provenzano 0 (0/1, 0/3), Tyrtyshnyk 0 (0/0, 0/0), Mijatovic 0 (0/0, 0/0). Coach: Quarta.