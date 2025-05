Si scaldano i motori per il Rally del Salento, ufficializzati i nomi dei piloti

Arrivano i nomi ufficiali degli iscritti al 57° Rally del Salento e l’edizione 2025 si preannuncia come una delle più spettacolari degli ultimi anni. La manifestazione organizzata dall’Automobile Club Lecce, una delle più longeve d’Italia, arriva alla sua 57^ edizione che si disputerà venerdì 23 e sabato 24 maggio con base logistica alla Pista Salentina di Ugento.

Il Rally del Salento sarà valido per il Trofeo Italiano Rally (prima gara a Coefficiente 1,5) e per la Coppa Rally di 8^ Zona. La competizione include al seguito anche il 7° Rally Storico del Salento (Trofeo Rally di 4^ Zona) e il Salento Historic Regularity Rally valido per il Campionato Italiano di Specialità.

Con la pubblicazione dell’elenco iscritti cresce l’attesa per questo appuntamento che parte con una lista di ingaggi di assoluto livello. I nomi importanti al via eleveranno questa edizione della corsa salentina nell’olimpo delle competizioni rallystiche 2025. L’evento vedrà una importante quota di campioni italiani. Andrea Crugnola, attuale campione italiano assoluto in carica, inizierà proprio dal salento la sua rincorsa al TIR 2025 e lo farà affiancato da Andrea Sassi sempre con la Citroen C3 Rally2 preparata da F.P.F. Sport. Sulle strade del Salento anche il pluricampione italiano Paolo Andreucci, con Rudy Briani, su un’altra C3 Rally2 per il Team MRF Tyres.

Non mancheranno tutti i protagonisti della serie TIR, dal campione in carica Corrado Pinzano, con Mauro Turati, su Skoda Fabia RS Rally2 della PA Racing, e poi ancora il molisano Giuseppe Testa, con Massimo Bizzocchi, il pluricampione bresciano Luca Pedersoli, con Anna Tomasi, che qui vinse lo scorso anno, il comasco Simone Miele con Mauro Beltrame e il recente vincitore del Coppa Valtellina Alessandro Re, con Marco Vozzo, tutti su Skoda Fabia RS Rally2.

Ovviamente nutrita la rappresentanza dei piloti di casa. Tra i nomi dei locali quelli di Francesco Rizzello e Fernando Sorano (Skoda Fabia RS Rally2), Fernando e Giulia Primiceri (Skoda Fabia RS Rally2) e la giovane figlia d’arte Maria Paola Fiorio, con Giulia Bico, che dopo il Rally della Marca torna sulla Citroen DS3 N5.

Nel frattempo, nella mattinata di lunedì 19 maggio, si è riunito in Prefettura il tavolo tecnico per definire le misure di sicurezza e le modifiche alla viabilità in vista della gara. L’incontro ha coinvolto le principali autorità civili, militari e sportive, con l’obiettivo di garantire un regolare svolgimento della manifestazione e tutelare residenti ed appassionati pronti a seguire con passione il Rally del Salento 2025. Sono quindi stati definiti gli orari di chiusura al traffico delle strade interessate dalla competizione.

Lo shakedown, previsto per venerdì 23 maggio, si svolgerà sulla strada di San Gregorio che verrà chiusa dalle ore 9:00 alle 17:00. Sabato 24 maggio sarà invece il cuore pulsante della gara, con la chiusura delle prove speciali di San Gregorio (dalle 7:30 alle 18:00), Ciolo (dalle 8:00 alle 19:00) e Specchia (dalle 8:30 alle 19:00). L’Automobile Club Lecce invita la cittadinanza alla massima collaborazione e ricorda che tutte le informazioni aggiornate saranno diffuse attraverso i canali ufficiali, i media partner e i presidi sul territorio oltre che tramite il sito rallydelsalento.eu