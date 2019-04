Fortitudo Lecce, al via i Play Out. Domenica al Coni c’è la Mens Sana Rutigliano

Da domenica la lotta per la salvezza nel Campionato di Promozione Pugliese di basket entra nel vivo, mini girone da 4 squadre per solo 2 posti

La Fortitudo Lecce è già al lavoro in palestra per preparare al meglio le ultime sei gare per evitare la retrocessione in Prima divisione.

In settimana, oltre alle classiche sedute di allenamento, amichevole con la Tre Anelli Basket Maglie (squadra che sta disputando i playoff di serie D) per provare i dettami tattici di coach Rucco e testare ulteriormente la condizione fisica dei singoli giocatori.

Nella Poule Retrocessione la Fortitudo Lecce ritroverà la Mens Sana Rutigliano incontrata già nella regular season, i Bulls Bisceglie (settimi nel girone A) e Black Bears Bk Capurso (penultimi con quattro vittorie).

Nella prima sfida la Fbl se la vedrà contro la Mens Sana Rutigliano presso il Tensostatico Coni di S. Rosa alle ore 18.00 in quella che sarà la giornata dello sponsor “La Puccia” che, da un paio di settimane, è entrata a far parte della famiglia Fortitudo.

Saranno sei finali e come tali saranno affrontate dalla squadra Leccese per cercare di mantenere la categoria che sarebbe comunque un ottimo traguardo, essendo solo al primo anno di militanza in Promozione e al secondo in assoluto di attività.