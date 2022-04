Basket in carrozzina, parte l’avventura Playoff per la Lupiae Team Salento. Il roster leccese sfida Rieti

Prenderanno il via domani, i Playoff di Serie B del campionato nazionale di basket in carrozzina e a distanza di quasi un anno la Lupiae Team Salento ci riprova.

L’unica formazione del Sud Italia a qualificarsi alla fase finale tenterà, sulla base dell’esperienza della scorsa annata, di proseguire nella striscia di successi (otto partite otto vittorie), ottenuta nel corso della stagione regolare appena andata in archivio.

È tempo quindi di semifinali, tra Npic Rieti e il roster salentino. Uno spettacolo che verrà trasmesso sulla pagina sociale Asd Lupiae Team Salento, a partire dalle ore 15:30 di sabato 23 aprile.

“Siamo partiti all’inizio della stagione – ha dichiarato capitan Caicedo Montano Wilber – con l’obiettivo di arrivare dove siamo ora. Un traguardo che, a questo punto, consapevoli delle nostre forze, è solo un punto di partenza”.

Una gara che al termine della doppia sfida (ritorno in programma al “PalaVentura” di Lecce sabato 30 aprile alle ore 16:00) sancirà chi andrà ad affrontare in finale Parma o Roma, per un posto in Serie A.

I ragazzi di coach Andrea Calò, al suo quarto anno alla guida dei gialloblu, proveranno dal centro geografico dell’Italia a proseguire verso la destinazione della doppia finale di maggio.

Campionato di basket in carrozzina 2021/22 Tabellone play off

Regolamento: le vincenti delle due griglie si affronteranno a maggio, in gara di andata e ritorno, per la conquista dei due posti (uno per griglia) per la Serie A.

Griglia uno: Polisportiva Nordest (Gorizia) vs Bradipi Circolo Dozza (Bologna); Cus Padova vs Hs Varese

Griglia due: NpiC Rieti vs Lupiae Team Salento; Polisportiva Gioco Parma vs Giovani e Tenaci (Roma).