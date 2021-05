Basket, Playoff Serie B. Il Toro cede gara 3 ad Ancona dopo un finale thriller

Un finale thriller quello andato in scena in gara 3. Nardò fallisce il primo match point, Ancona allunga la serie fino a gara 4, in programma domenica alle 18:00 al Palascherma.

Petrucci è infuocato in avvio: 11 punti in due minuti e mezzo, timeout obbligato per coach Rajola a -6. Ritmi alti in uscita dalla sospensione, Nardò arriva in doppia cifra di vantaggio grazie alla terza bomba del solito Petrucci. In chiusura di primo parziale i padroni di casa tornano sui due possessi di svantaggio, ci pensa Fontana, con una tripla, ad aumentare lo scarto: 19-26 al termine del primo quarto. And-one di Colombo, risposta da tre di capitan Bjelic, poi ancora dall’arco il numero 24. Il Toro firma il +13 con le realizzazioni di Bartolozzi e Fontana, sospensione per la panchina ospite. Ancona torna sulla singola cifra di svantaggio, timeout per coach Battistini. Calano le percentuali granata, i padroni di casa si riportano alla coda del Toro con la tripla di Leggio: 39-43 al termine del primo tempo.

Potì ritrova la via del canestro, Coviello si iscrive a referto con il 2+1. Centanni si alza dai sei e settantacinque, Rossi canestro e fallo, Ancona trova il primo vantaggio della partita, si scalda il Palascherma. La tripla di Alibegovic vale il +4, Dip tiene botta, ancora Centanni dall’arco. Bartolozzi converte un libero, Stella ruba il pallone e spara da tre sulla sirena per il pari: 59-59 al termine del terzo quarto. Fontana, imbucato da Stella, riporta il Toro in vantaggio. Petrucci ritrova il canestro con la tripla, marchio di fabbrica, seguono Centanni e Bartolozzi per il +4 granata, sospensione coach Rajola. Bartolozzi gancio vincente, Leggio e Centanni da tre, pareggio a un minuto dalla fine. Leggio, dopo una serata storta al tiro, realizza ancora dall’arco a quindici secondi dalla fine. Burini non converte il tiro del pareggio, Fontana ha l’occasione per portarla ai supplementari con tre liberi a giochi fatti, ma fallisce il primo: 78-77 il finale al Palascherma.

Prossimo incontro domenica 23 maggio alle 18:00 al “Palascherma” contro Ancona per gara 4 dei quarti di finale dei playoff.

Tabellino

Luciana Mosconi Ancona – Frata Nardò 78-77 (19-26, 20-17, 20-16, 19-18)

Luciana Mosconi Ancona: Centanni 27 (4/7, 6/9), Leggio 12 (3/6, 2/5), Caverni 9 (3/7, 0/1), Rossi 8 (2/2, 1/4), Oboe 7 (0/0, 1/1), Mancini 6 (1/3, 1/1), Colombo 4 (2/2, 0/0), Alibegovic 3 (0/1, 1/2), Paesano 2 (1/3, 0/0), Potì 0 (0/0, 0/0), Gospodinov 0 (0/0, 0/0), Anibaldi 0 (0/0, 0/0)

Frata Nardò: Petrucci 20 (2/7, 5/10), Bartolozzi 13 (3/3, 2/2), Bjelic 12 (2/3, 2/3), Dip 9 (4/5, 0/0), Fontana 9 (2/6, 1/1), Stella 7 (1/1, 1/2), Enihe 4 (1/2, 0/0), Coviello 3 (1/1, 0/1), Burini 0 (0/3, 0/1), Jankovic 0 (0/0, 0/0), Cepic 0 (0/0, 0/0), Tyrtyshnik 0 (0/0, 0/0)

(Photo credits: @Andrea Cecere).