Capo d’Orlando-Next Nardò 91-64, il roster neretino fallisce il primo match point per la permanenza in A2

La Next Nardò fallisce il primo match point per la permanenza in Serie A2. In una gara mai in discussione, Infodrive Capo d’Orlando si aggiudica gara 3 col punteggio di 91-64 e allunga la serie playout.

Micidiale avvio di gara dei paladini con le bombe di Ellis e Mack per il 6-0. Al minuto due Poser schiaccia l’8-0 su assist di Vecerina, ma contemporaneamente frantuma il vetro del tabellone. Durano mezz’ora le operazioni di sostituzione, ma alla ripresa del gioco King porta i suoi sul 10-0. Da qui la partita prende la piega delle prime due: i ritmi sono alti e si segna tanto, così Nardò trova il -1 guidata da Ferguson (13-12). Capo d’Orlando è in scia e le buone iniziative di Vecerina, Poser e King permettono a Mack di chiudere il primo quarto sul 30-20. Il secondo parziale si apre con le triple di Ferguson e La Torre, mentre Mack chiude il lob. Si rallenta il ritmo della gara, e Ferguson ne approfitta per riavvicinare ancora Nardò. La squadra siciliana non ci sta e riprende il largo con Ellis, Mack, Poser e Traini per il +14 (49-35). Il parziale però si chiude con un parziale di 0-8 di Nardò, che manda le squadre negli spogliatoi sul 49-43.

Alla ripresa del gioco, i granata riescono a riavvicinarsi fino al -4 con Amato (54-50), ma la Infodrive non ha intenzione di mollare e lo dimostra con cinque minuti di qualità, in cui Nardò riesce a segnare esclusivamente dalla lunetta e i padroni di casa, guidati da King e Mack, volano sul +21 (74-53), Poletti sblocca i suoi dopo cinque minuti di digiuno e Ferguson chiude il parziale sul 74-57. Due punti di Poser e due di Ellis aprono l’ultimo quarto riportando la Infodrive sul +21. Jerkovic prova a tenere vive le speranze dei neretini, ma sono Bartoli e Mack a consegnare il massimo vantaggio ai paladini, +27 (87-60), a 6′ dalla fine, quando inizia il garbage time. I ritmi della gara rallentano, coach Sussi dà minuti alla sua panchina mentre gli uomini in campo correggono il loro tabellino e alla sirena finale il tabellone recita 91-64.

Domenica 15 maggio alle 20:30 le due formazioni saranno nuovamente sul parquet del PalaFantozzi per Gara 4.

Tabellino

Infodrive Capo d’Orlando – Next Nardò 91-64 (30-20; 49-43; 74-57)

Infodrive Capo d’Orlando: Diouf 2, Mack 25, Ellis 12, Bartoli 7, Laganà, Poser 17, Telesca 2, Vecerina 8, Traini 4, Tintori, King 14.

Next Nardò: Tyrtyshnik, Poletti 17, Fallucca 3, Jankovic, Ferguson 18, Pasqualin 2, La Torre 3, Mirkovski n.e., Jerkovic 5, Thomas 7, Thioune 2, Amato 7