Torna la Portoselvaggio Natural Trail, corsa e solidarietà insieme per i bambi del “Fazzi”

Torna domenica 14 maggio l’appuntamento consueto con la Portoselvaggio Natural Trail, gara podistica che si svolge lungo i percorsi sterrati dell’area del parco di Portoselvaggio, tra paesaggi mozzafiato e scenari naturalistici incantevoli. Un evento che è organizzato come sempre dalle società Asd Sport Running Portoselvaggio di Nardò e Asd Salento in Corsa di Veglie con il patrocinio della Fidal (Federazione italiana di atletica leggera).

Si tratta, infatti, della quinta tappa (sono sette in tutta la provincia di Lecce) del circuito Trail di Montagna riconosciuto dalla stessa Fidal. La manifestazione, oltre alla valenza sportiva, ha una importantissima causa solidale, perché il ricavato della manifestazione servirà a finanziare l’attività di ricerca oncoematologica pediatrica dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Il ritrovo e la partenza, prevista per le ore 9, sono a Masseria Torrenova. Oltre alla gara, è previsto anche un percorso amatoriale (una passeggiata nel parco con inizio alle ore 9:15) a cui può partecipare chiunque per apprezzare le bellezze del territorio e contribuire alla nobile causa. Per partecipare basterà presentarsi direttamente a Masseria Torrenova. Tutti i partecipanti riceveranno una maglietta tecnica esclusiva, con il logo della gara e degli sponsor che l’hanno realizzata. Previsto un ristoro finale per tutti i partecipanti. È prevista la partecipazione di circa 500 persone, provenienti anche da altre regioni.

“La Portoselvaggio Natural Trail – ricorda il presidente del Consiglio comunale con delega allo Sport Antonio Tondo – è ormai un appuntamento consueto con lo sport e con la solidarietà. Un evento che ha un valore sportivo innegabile, ma ha anche uno straordinario significato solidale con la raccolta a favore della ricerca oncoematologica pediatrica del Fazzi. Una manifestazione virtuosa, dunque, che rappresenta pure una bella occasione di promozione del territorio. Per questo siamo doppiamente felici che tutto questo avvenga a Portoselvaggio, nel contesto naturalistico migliore che la città possa offrire”.