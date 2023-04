Nel kartodromo “Pista Salentina” premiati i campioni del Wse Series Pirelli 2022

Nella sala dell’Alfema rooms, hotel sito all’interno del kartodromo internazionale “Pista Salentina”, domenica 1 aprile 2023, si è svolta la cerimonia di premiazione dei piloti che hanno partecipato nel 2022 alle gare Event Show “Pista Salentina” ed Event Show “Salento Circuit”, che danno vita al Wse Series. Questo format di gara, sperimentale, permette ai piloti di correre all’interno di un circuito in diversi tipi di percorso (su fondo asfaltato, sterrato, di giorno e di notte e con partenze tipo rally o traguardi contrapposti). Proprio per la spettacolarità garantita dalle vetture in gara e dalle difficoltà che devono affrontare i piloti è stato coniato il nome Event Show. Insomma più spettacolo per il pubblico, più divertimento per il pilota, più sicurezza per tutti e infine una atmosfera di festa che per due giorni avvicina piloti, team, familiari e pubblico.

Il presidente dell’Automobile Club Lecce Francesco Sticchi Damiani, insieme al direttore Francesca Napolitano, ha premiato i vincitori assoluti del Wse Series Pirelli: Fernando Primiceri e Giulia Primiceri, rispettivamente padre e figlia, di Casarano, con Skoda Fabia R5 della Scuderia Casarano Rally Team con un punteggio di 102. L’equipaggio ha corso in tutte e due le prove, vincendone una. Ciò gli ha permesso di ottenere la vittoria assoluta nella serie. Nella Top Five si sono classificati nell’ordine: 2° Lorenzo Pagnoni con Luca Capoferri su Peugeot 208 r2b, Scuderia R-Xteam di Brescia con 83,00 punti; 3° Damiano Negro di Supersano su Kart Cross 600, Scuderia A.s.d. Motorsport Scorrano con 76,00 punti; 4° Mattia Primoceri e Gabriele Ciullo di Ugento con Renault Clio , Scuderia A.s.d. Casarano Rally Team con 76,00 e 5° Marco Palma e Francesco Formosi su Peugeot 206 Gti della Scuderia Asd Brindisi Corse con 72 punti. Prima scuderia classificata la Casarano Rally Team, primo dei piloti under 23 Mattia Primoceri e prima dei piloti di sesso femminile Roberta Perlangeli.

I primi 10 assoluti, i primi di ogni gruppo e i primi di classe sono stati premiati con prodotti offerti dagli sponsor Pirelli, Motul, Ma.Fra, Dgritalia E Omp.

In particolare Pirelli, a cui è stata intitolata la serie, ha messo a disposizione un congruo numero di pneumatici da competizione.

Gli organizzatori Scuderia Motorsport Scorrano, Pista Salentina e Ac Lecce hanno colto l’occasione per ringraziare chi ha collaborato per la buona riuscita della serie e per dare appuntamento alle nuove gare del 2023.

(Ph Andrea Antonaci)