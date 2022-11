A Giorgia Ascalone, Danilo Giannoccaro e Carlo Calcagni, il Premio ‘Fair Play’ del Panathlon Club

Si svolgerà sabato 26 novembre 2022, a partire dalle ore 10.30, presso auditorium dell’Istituto Tecnico Industriale ‘Enrico Fermi’ di Lecce, la cerimonia di consegna del Premio ‘Fair Play 2022’, assegnato dal Panathlon Club.

Il prestigioso riconoscimento è destinato a sportivi salentini che si sono distinti per un’intensa attività svolta fino a oggi in varie discipline.

Per decisione unanime del Consiglio Direttivo del sodalizio riceveranno il Premio Fair Play ‘alla carriera nello sport’ Giorgia Ascalone, per meriti acquisti a livello nazionale nell’automobilismo sportivo (Rally) e Danilo Giannoccaro, già arbitro di calcio in serie A e dirigente AIA.

Il Premio Fair Play ‘alla promozione dello sport’ sarà conferito a Carlo Calcagni (Ciclismo e altri sport) per appassionata attività svolta per la promozione dello sport e dei suoi valori.

L’evento sarà presieduto dal Governatore dell’Area 8 del Distretto Italia Mario Coluzzi e vi prederanno parte il vicepresidente della Provincia di Lecce Antonio Leo, l’Assessore allo sport al Comune di Lecce Paolo Foresio, il presidente provinciale del Coni Gigi Renis, i rappresentanti istituzionali del territorio, presidenti di Federazioni e alcune scolaresche.