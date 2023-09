ASD Taurisano 1939, nell’Aula Consiliare la presentazione della squadra per la stagione 2023/2024

Sarà una serata orgogliosamente granata quella che si svolgerà questa sera, mercoledì 6 settembre, presso l’aula consiliare del Comune di Taurisano.

Il filo rosso che legherà il fitto programma dell’evento, che inizierà alle ore 19:30, sarà la fede calcistica per l’ASD Taurisano 1939.

Presso la sala comunale, infatti, la società granata presenterà ufficialmente la squadra che disputerà la stagione 2023/2024 insieme allo staff tecnico.

Nel corso della manifestazione, inoltre, verranno svelate le nuove maglie che la rosa indosserà durante la stagione ormai imminente.

Infine, si svolgerà la presentazione del volume “Cuore granata… e la storia continua” sarà l’occasione per ripercorrere, in chiave agonistico sportiva, l’evoluzione vissuta dal calcio a Taurisano, dalla stagione 2001/2002 sino a quella 2022/2023.

Il libro, scritto da Rocco Schiavano e Claudio Leuzzi, è la continuazione del precedente volume pubblicato nel febbraio 2002, che invece ripercorre la storia della società granata sin dagli albori.

“Eccoci di nuovo in campo, ad oltre vent’anni di distanza, per disputare una sorta di secondo tempo e continuare il racconto sul calcio taurisanese che, abbandonato il tono storico e, per certi versi, caratterizzato da una certa enfasi della prima pubblicazione, assume in questa edizione un carattere ovviamente molto più diretto e di immediata percezione perché, anche questa volta, ben corredato dalla ricca appendice statistica, sempre molto puntuale ed analitica nel ricordare risultati, classifiche, marcatori e tante curiosità. – scrivono gli autori nell’introduzione del libro. Non ci sono stati momenti esaltanti come quello vissuto nella stagione 1998/99 che, grazie alla conquista della finale di Coppa Italia Nazionale di Eccellenza/Promozione, ci proiettò verso il semiprofessionismo della Serie D ed è per questo che cominciamo il nostro nuovo racconto proprio rievocando quello storico campionato per creare un trait d’union di valore con quanto è successo dopo. Un’annata d’oro davvero irripetibile, anche se non sono mancati pure successivamente episodi altrettanto coinvolgenti ed indimenticabili, non sempre positivi per la verità, che hanno visto protagonisti i giocatori ed i colori granata”.