Torna nella “Capitale del Barocco” il Giro d’Italia, presentata la quarta tappa Alberobello-Lecce

200 paesi e 800 milioni di persone, una partecipazione straordinaria che rappresenterà per la città di Lecce una vetrina mondiale. A 22 anni di distanza, quando parti proprio dal capoluogo, la “Capitale del Barocco” torna a ospitare il Giro d’Italia e lo farà martedì 13 maggio, quando la “Carovana Rosa” sarà impegnata nella quarta tappa Alberobello-Lecce”

“Mi aspetto che la città partecipi tutta, che prendano parte i settori dell’economia. È un evento che non pensavamo proprio poter avere fino a qualche tempo addietro, siamo riusciti ad averlo grazie soprattutto al lavoro svolto dal mio ex Assessore Salvatore Bianco, sarà un evento che porterà veramente tante, tante persone nella nostra città e mi piacerebbe che tutti non solo partecipassero, ma che lo facessero con quel senso dell’accoglienza che abbiamo sempre avuto”, sono state queste le parole del Sindaco Adriana Poli Bortone, nel corso della conferenza stampa di presentazione, svoltasi questa mattina presso l’Open Space di “Palazzo Carafa”.

“Ci saranno numerosi eventi di accompagnamento, non solo di nostra iniziativa, ma di tutti i soggetti coinvolti e già abbiamo alcune idee. Mi piacerebbe che questi eventi posassero sulle nostre radici, ci saranno tantissime persone che giungeranno da noi e vorrei che capissero che cosa è veramente Lecce.

Abbiamo già chiesto alla Regione i finanziamenti e attendiamo la risposta, mi sono permessa di chiedere risorse anche al Ministero, nonostante non è che possa fare grandi cose.

Sarà una grande vetrina, che porterà qui almeno 2.500 persone, ma sarà un evento importante, mi permetto di dire, per tutta la regione, perché ci saranno tappe in altri comuni belli e importanti come Alberobello e Ceglie, comuni che vanno anche questi conosciuti e valorizzati e quindi dovremo essere consapevoli di quest’occasione e viverla nel migliore dei modi”.

“In Puglia il Giro è arrivato altre volte, questa è una regione bellissima, ma a Lecce era un po’ che non arrivava. Sarà una tappa per velocisti, però, vincere in una grande città come questa, bella e storica, ha un fascino particolare, anche per il velocista, perché il nome del vincitore sarà collegato a quello di questa grande città. È come vincere la tappa di montagna sul Passo dello Stelvio, o quella delle Tre Cime di Lavaredo”, sono state, invece, le parole dell’ex Campione del Mondo di Ciclismo su strada Maurizio Fondriest.

“Il Giro d’Italia ritengo sia l’evento sportivo e non solo più grande che abbiamo, va nelle case delle persone ed è un modo anche per promuovere il territorio, non si tratta solo di una competizione.

Bisogna aspettare e capire che parteciperà a questa edizione per poter azzardare un pronostico per questa tappa.

Penso che i circuiti cittadini siano sempre insidiosi per un gruppo di 200 corridori, che gareggiano a 55/60 km all’ora, i ciclisti non amano tanto i cordoni, ma qui le strade sono abbastanza ampie e penso non ci saranno problemi.

Per il pubblico avere un circuito è spettacolare, ma poi, le immagini dall’elicottero della corsa e della città insieme penso sia qualcosa che non ha prezzo”.