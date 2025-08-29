Presentata la prima edizione del  “Gran Prix del Salento”

A rendere ancora più spettacolare ed attraente il Tacco d’Italia ecco anche il fascino intramontabile delle Ferrari. Sul magico sfondo della Marina di Leuca, nel Porto Turistico, con la straordinaria presenza di due Ferrari 296 Gt Cp, è stato presentato dalla Scuderia Motorsport Scorrano il progetto per la realizzazione della prima edizione del “Gran Prix del Salento”, competizione internazionale dedicata alle Ferrari provenienti dal Challenge Ferrari Europe. Nei giorni 7-8-9 novembre i piloti si sfideranno sul circuito cittadino della perla salentina.

Alla presenza di autorità, enti, giornalisti e partner, il presidente della Motorsport Scorrano, Santo Siciliano, il promoter dell’evento Pino Frascaro, pilota svizzero con origini salentine e il pilota Gianmarco Marzialetti, marchigiano e proprietario del Mrcn12 Racing Team, hanno descritto come è nata l’ idea di questo evento e come verrà realizzata, approfondendo tutti gli aspetti tecnici organizzativi che caratterizzeranno l’unicità di questa gara.

Nel lungo weekend di novembre i piloti con vetture Ferrari correranno lungo un circuito di 2,2 km realizzato utilizzando il lungomare Cristoforo Colombo e la strada parallela che corre alle spalle delle ville moresche, tipiche di questa località marina, dalla indiscutibile particolarità e bellezza. Il pubblico avrà la possibilità di partecipare ad un evento unico, potrà godere delle evoluzioni dei piloti, ammirare da vicino vetture che normalmente corrono solo su pista, visitare i paddock, sfidare i piloti sui simulatori ed acquistare gadget esclusivi.

Il presidente della Motorsport Scorrano Santino Siciliano ha sottolineato: “La nostra scuderia è molto entusiasta di poter organizzare il Gran Prix del Salento, realizzando un circuito cittadino sul lungo mare Cristoforo Colombo di Santa Maria di Leuca – ha affermato Siciliano. Si tratta di un’impresa molto difficile. Siamo in piena attività, affiancati dai direttori di gara internazionali Mauro Zambelli e Gianluca Marotta, per preparare il regolamento che servirà a gestire questa gara. Mentre per accogliere al meglio i piloti stiamo preparando una festa, con sapori e suoni del Salento.

Entusiasmo, commozione ed orgoglio per il promoter Pino Frascaro, pilota del Ferrari Challenge Europa, lo scorsa anno è arrivato secondo nel campionato europeo challenge – Coppa Shell. Di origine salentina, di Supersano, ha dichiarato. “Sono partito a 10 anni con la mia famiglia in Svizzera, ritorno nel Salento dopo tanto tempo e mi innamoro subito di Leuca… Ho un sogno nel cassetto: quello di correre con la mia Ferrari qui a Leuca un gran premio tipo Montecarlo. Conosco Santo della Motorsport Scorrano ed insieme ad Andrea Zadra di Rosso Corsa, il mio team in Ferrari, verifichiamo la fattibilità e partiamo con l’organizzazione del Grand Prix del Salento sul circuito cittadino di Santa Maria di Leuca . Dopo tanti anni sono tornato nel Salento da imprenditore ed ho una gran voglia di realizzare questo Gran Premio invitando i miei amici piloti, che corrono nelle piste di tutta Europa per mostrare la bellezza di Leuca e di tutto il Salento, vorrei infine ringraziare per la fattiva collaborazione l’ amministrazione comunale di Castrignano del Capo”.

A sposare subito l’idea della kermesse salentina di Frascaro è stato Gianmarco Marzialetti, vice campione mondiale 2024 del Ferrari Challenge con la 296 di Radicci: “l’originalità del progetto mi ha spinto subito a caricare la mia 296 gt cup e seguire Pino fino a Leuca – ha subito precisato il driver -. Ho conosciuto una bellissima località marina ed un percorso di gara molto interessante. Ho subito coinvolto Radicci Automobili che mi supporta nel campionato perché sono convinto che la gara che stiamo organizzando sarà un successo di pubblico e per loro noi piloti daremo tanto spettacolo con le performanti Ferrari”.

Una manifestazione che si propone come ulteriore volano di crescita per il territorio. E lo sa bene Valentino Nicolì, presidente di Confindustria Lecce: “Questo genere di eventi caratterizza il Salento come luogo di eccellenza e quando parliamo di Ferrari ci riferiamo alla massima espressione del made in Italy nel mondo. Come Confindustria siamo vicini all’iniziativa e auspichiamo che possa avere grande successo e ripetersi nel tempo.

Opportunità, queste, colte e apprezzate dal sindaco Francesco Petracca e dal vice sindaco Valeria Ferraro che prontamente hanno offerto il loro supporto, in considerazione, anche del fatto che il Comune di Castrignano del Capo è stato insignito del titolo di “Comune Europeo dello Sport 2025” da Aces Europe.

L’evento è patrocinato dal Comune di Castrignano del Capo, dalla Presidenza del Consiglio della Regione Puglia, dalla Provincia, da Automobilclub Lecce, da Confindustria, Ance, Cna, Cia, Confartigianato e Camera di Commercio.

Nel corso dell’evento sono, inoltre, previste iniziative di carattere sociale promosse da associazioni del territorio quali “Club Rotary Gallipoli”, “Gas a Martello” e “RaceToDonate meetSalento” . E’ previsto anche il coinvolgimento di UniSalento e di vari Istituti Tecnici

Durante la presentazione del progetto è stata confermata la partecipazione di ex piloti di Formula 1 come Jarno Trulli e in attesa di Giancarlo Fisichella, L’appuntamento per vivere questi bellissimi paesaggi e una gara unica nel suo genere sarà quindi per i giorni 7-8-9- novembre a Santa Maria di Leuca.