1^ Prova della Coppa Italia 7^ zona, ottimi risultati per la scuderia Motorsport Scorrano

Nonostante il maltempo i piloti della scuderia Motorsport Scorrano hanno ottenuto ottimi risultati alla 1^ Prova della Coppa Italia 7^ zona – Trofeo Rok Cup Sud di karting.

Sicuramente è stata una dimostrazione di abilità e determinazione su una pista prima bagnata, poi quasi completamente asciutta e infine nuovamente viscida.

Nella classe Mini Gr.3 Under 10, il pilota di Montesardo, Mattia Brogna, alla sua terza gara in assoluto, ha ottenuto il miglior crono nelle qualifiche, la vittoria in prefinale e ha confermato il primo posto in finale con un vantaggio di 49 secondi. Con questi brillanti risultati il portacolori del team Cmt di Fasano, figlio del pilota da rally Francesco Brogna, balza al comando della classifica di classe.

Il debuttante Andrea D’Amico di Taviano, in forza al team D.S. Racing di Martina Franca, nella classe Rok Senior si è piazzato quarto nelle prove ufficiali, terzo in prefinale e ha chiuso sul gradino più basso del podio in finale. Grazie a queste prestazioni Andrea, figlio di Fabrizio anche lui pilota, si posiziona terzo nella graduatoria di categoria.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 17 marzo a Cassano Murge