Partito il 54° Rally del Salento, la coppia Marco Signor- Patrick Bernardi in testa dopo la prima prova speciale

Con la Super Prova Speciale che si è disputata lungo il nastro d’asfalto del Circuito Internazionale Karting Pista Salentina di Torre San Giovanni-Marina di Ugento, ha preso il via nella serata di ieri il 54° Rally del Salento, manifestazione organizzata da Automobile Club Lecce e valida quale seconda prova a coefficiente 1,5 del Campionato Italiano Rally Asfalto e della Coppa Rally ACI Sport di Settima Zona, è scattato questa sera

Le vetture sono scese sul percorso affrontandosi due alla volta, regalando spettacolo e divertimento al numerosissimo pubblico presente sulle tribune dell’impianto. Numerosi anche gli ospiti e le autorità che hanno voluto presenziare all’evento tra cui il Presidente di Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani, il Direttore Generale di ACI Sport Marco Rogano e il Direttore di ACI Storico Vincenzo Leanza.

Al termine del primo impegno cronometrato è Marco Signor a comandare la classifica provvisoria. Il pilota trevigiano in coppia con Patrick Bernardi a bordo della Skoda Fabia R5 preparata da Step Five Motorsport, ha completato i duemila seicento quaranta metri del tracciato in 2’16”5, tornando a vincere la speciale inaugurale della corsa, come già accaduto sullo stesso impianto nell’edizione 2015. In classifica la coppia portacolori della Scuderia Casarano Rally Team ha preceduto di due secondi netti la vettura gemella degli attuali capoclassifica del tricolore asfalto Simone Campedelli e GianFrancesco Rappa, che stamattina erano stati tra i più veloci nello shakedown. Al terzo posto appaiati e staccati di un solo decimo dal pilota cesenate hanno invece concluso Giuseppe Testa con Doriano Maini, anche loro su Skoda Fabia R5 e Luca Pedersoli e Anna Tomasi su Citroen Ds3 Wrc. In otto decimi di secondo sono raggruppate le restanti sei posizioni della top ten, quattro delle quali sono occupate da altrettante Skoda Fabia R5 con Giuseppe Bergantino e Mirko Di Vincenzo, attuali leader della Coppa Rally di Settima Zona che hanno colto il quinto miglior tempo staccati dalla vetta di 2”8 e seguiti in classifica da Andrea Carella e Luca Guglielmetti che invece pagano un ritardo di 3 secondi. Settimo posto per Ivan Ferrarotti e Massimo Bizzocchi, quindi a seguire le due Hyundai I 20 in versione R5 di Alessandro Gino e Daniele Michi e in allestimento WRC di Corrado Fontana e Nicola Arena. Decimo tempo per l’equipaggio salentino composto da Francesco Rizzello e Fernando Sorano.

Tra le due ruote motrici primato in classifica per la coppia leccese formata da Riccardo Pisacane e GianMarco Potera su Peugeot 208 Rally4, che hanno ultimato la prova in diciottesima posizione assoluta, risultando anche primi di classe e tra gli Under 25.

La gara riprenderà oggi, sabato 28 maggio, quando i concorrenti saranno chiamati ad affrontare i restanti otto appuntamenti cronometrati che decreteranno i vincitori di questa edizione. Si uscirà dal riordino alle ore 8 per affrontare i tre passaggi sulla prova di San Gregorio (km 9,79) che andranno in scena alle 9.16, 13.09 e 17.02, gli altrettanti transiti sulla prova del Ciolo (km 11,75) previsti alle 9.53, 13.46 e 17.39 e le due sfide su Specchia (13,06 km) programmate per le 10.37 e 14.30. Arrivo finale e premiazione dalle 18.55 alla Pista Salentina di Torre San Giovanni-Marina di Ugento.

La corsa sarà coperta, attraverso le dirette televisive e streaming di ACI Sport Tv previste domani con collegamenti alle ore 10.37, alle 13.46 e alle 18.40.

54° Rally del Salento, Classifica dopo la ps 1 (top ten)

Signor-Bernardi (Skoda Fabia R5) in 2m16.5s 2.Campedelli-Rappa (Skoda Fabia R5) +2.0s 3.Testa-Inglesi (Skoda Fabia R5) +2.1s 3.Pedersoli-Tomasi (Citroen Ds3 Wrc) in 2.1s 5.Bergantino-Di Vincenzo (Skoda Fabia R5) +2.8s 6.Carella Guglielmetti (Skoda Fabia R5) +3.0s 7.Ferrarotti-BIzzocchi (Skoda Fabia R5) +3.1s 8.Gino-Michi (Hyundai NG I20 R5) +3.2s 9.Fontana C.-Arena (Hyundai NG I20 Wrc) +3.5s 10.Rizzello-Sorano (Skoda Fabia R5) +3.6s

Foto (di Massimo Bettiol): Marco Signor e Patrick Bernardi su Skoda Fabia R5