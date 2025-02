Nasce il “Team Bike Nova Mentis”, il ciclismo che valorizza il ruolo della mente nello sport

Si è tenuta nei giorni scorsi a Galatina la presentazione ufficiale del Nova Mentis Bike Team, alla presenza di rappresentanti del ciclismo professionistico e del mondo delle neuroscienze applicate allo sport e del presidente provinciale della Federazione Ciclistica Italiana Sergio Quarta.

Ha coordinato i lavori il presidente del Nova Mentis Bike Team Gabriele Ciccarese, esperto di neuroscienze applicate allo sport, assistito Giovanni Nestola, esperto di psicologia dello sport giovanile.

Sono stati di particolare interesse gli interventi in diretta online di Stefano Garzelli, vincitore del Giro d’Italia 2000 e attuale commentatore tecnico di Rai Sport, e di Mario Manzoni, ex ciclista professionista e attuale Direttore Sportivo del Team Astana. Entrambi hanno sottolineato quanto sia importante insegnare ai giovanissimi atleti a tollerare la frustrazione, gestire la sconfitta e sviluppare una mentalità resiliente, condizioni determinanti per la crescita sportiva e umana.

Gli interventi che si sono succeduti hanno ribadito la necessità di un approccio innovativo dei giovani con lo sport agonistico, in modo da integrare la preparazione mentale con quella atletica, fornendo agli atleti strumenti concreti per affrontare lo stress competitivo e migliorare la propria performance.

Il presidente Sergio Quarta, anche sulla base della sua esperienza di eccellente corridore, ha condiviso e ribadito l’importanza di questa iniziativa, che rappresenta un punto di svolta per il territorio in questo momento di forte rilancio del ciclismo salentino.

“La scienza e la psicologia applicate metodicamente allo sport, nel nostro caso al ciclismo – ha dichiarato Quarta – portano notevoli benefici agli sportivi agonisti perché contribuiscono a mantenere inalterato l’equilibrio psicofisico, essenziale per evitare il calo o addirittura la perdita dell’autostima. È assodato, infatti, che una buona condizione mentale è il presupposto per il miglior rendimento in gara. Il Team Nova mentis Bike, offre una nuova visione del ciclismo che valorizza il ruolo della mente nello sport e si propone di diventare un riferimento per lo sviluppo di un modello di allenamento che consideri la componente psicofisiologica come elemento chiave per il successo sportivo”.