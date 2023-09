Calcio, pallavolo e attività motoria gratuiti. A Nardò al via “Happy Days”

Lunedì 18 settembre presso il centro sportivo di via Kennedy a Nardò iniziano le attività di “Happy Days”, un progetto del Comune ammesso a finanziamento dalla Regione Puglia nell’ambito di un avviso finalizzato alla promozione dello sport. Si tratta di attività gratuite destinate a minori di età compresa tra gli 8 e i 14 anni, che saranno impegnati nel calcio, nella pallavolo e in attività motoria. Con l’ausilio di istruttori sportivi qualificati e di un biologo nutrizionista. Le attività si svolgeranno sino al 29 novembre. Prossimamente, sempre nell’ambito del progetto, le attività saranno allargate alle donne e alle persone con disabilità.

Sul sito del Comune,, è stato pubblicato un avviso finalizzato alla partecipazione alle attività di 93 minori. Le istanze devono essere inoltrate tramite email o pec all’indirizzo [email protected] o recandosi all’ufficio Protocollo del castello per la consegna a mano della modulistica, disponibile allo stesso link. La scadenza per le domande è il 17 settembre. La selezione delle istanze ammissibili avverrà attraverso procedura a sportello, per cui si procederà ad istruire le domande secondo l’ordine cronologico di arrivo sino all’esaurimento dei 93 posti disponibili.

“È una bellissima opportunità per i bambini e anche per le donne e le persone con disabilità – spiega il presidente del Consiglio con delega allo Sport Antonio Tondo – perché fare sport e attività motoria in genere aiuta la crescita e favorisce la salute e la socializzazione. Il Comune di Nardò è tra i pochi ad aver ottenuto il finanziamento e siamo molto felici di poterlo sfruttare in questa iniziativa. Saranno più di due mesi di attività sportive totalmente gratuite”.