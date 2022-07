Il Circolo Tennis Corsano batte Alessandria e conquista la promozione in Serie B

“La promozione in serie B è il coronamento di un sogno per l’intero movimento tennistico corsanese. L’abbiamo cercata con decisione, programmazione e passione. Ora è il momento dei festeggiamenti per un percorso eccezionale compiuto grazie all’impegno di tutti”, con queste parola, Antonio De Giovanni, Presidente del Circolo Tennis “Maurizio Longo” di Corsano, commenta la gara disputata e vinta contro Alessandria che ha regalato al sodalizio del comune del Sud Salento la promozione in Serie B.

I corsanesi appena un anno fa avevano messo a segno il salto di categoria, ottenendo la promozione in C, ma evidentemente quel successo non è bastato per soddisfare la fame di vittoria.

Il cammino nella competizione

Dopo un girone regionale dominato a punteggio pieno, i tennisti di Corsano, hanno prima superato il Tuglie nella sfida playoff e a maggio sconfitto il Bisceglie nello scontro a eliminazione diretta che ha consentito di accedere alla fase nazionale contro Asti-Alessandria.

L’approccio alla finale per i ragazzi del Corsano è stato subito deciso e concreto, tanto è vero che l’andata, giocata in Piemonte lo scorso 26 giugno, ha visto i corsanesi ottenere un eloquente 4 a 2, ma la ciliegina sulla torta è stata il ritorno nella calda cornice delle mura amiche.

Nonostante le temperature estive il pubblico di casa ha gremito gli spalti sostenendo i padroni di casa sin dal primo singolare. Gli spettatori sono stati ripagati con partite contraddistinte da un notevole tasso tecnico e atletico che ha visto agli atleti di casa imporre un gioco pragmatico, ma nel contempo stilisticamente impeccabile. Una vera cavalcata che ha consentito di ottenere la promozione in B.

“La promozione dello scorso anno è stata per noi un punto di partenza e non un punto di arrivo – dichiara il Direttore Sportivo Luigi Greco – tanto è vero che abbiamo programmato per tempo e con cura questa stagione sportiva puntando senza infingimenti alla B, creando un gruppo di atleti di assoluto pregio. Gli sforzi organizzativi ed economici posti in essere – conclude il DS Greco – sono stati pienamente ripagati da prestazioni qualitativamente eccezionali che sin da subito hanno confermato lo spessore atletico e tecnico di tutti i nostri tennisti che ringrazio per la professionalità, la tenacia e lo spessore umano”.

Il punteggio della finale

Il risultato della sfida di ritorno si è concluso sul di 3-1 con i seguenti punteggi: Annecchiarico – Petrocelli 7/5 6/3; Cocco – Casella 7/5 6/3; Bastia – Valdetara 7/5 6/2 e Degiovanni – Monticone 0/6 0/6.